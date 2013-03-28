独家：巴西油企Petrobras将标售50亿美元尼日利亚石油资产

路透香港/阿布贾3月27日 - 知悉此交易的消息人士表示，巴西石油公司Petrobras(PETR4.SA)将标售在尼日利亚的油田权益，以为国内项目融资。交易价值可能多达50亿美元。

银行和石油业消息人士透露，这家巴西国有公司已聘请渣打(STAN.L)安排交易过程，本次交易将在未来两个月启动。该公司的前身为Petroleo Brasileiro SA。

数家亚洲国有石油公司料将发出收购要约，寄望能给他们的投资组合增加更多生产资产。银行消息人士称，私募股权基金也有兴趣。

渣打和Petrobras拒绝置评。

决定出售尼日利亚资产标志着从国外市场的一次撤退，而国外市场一度被视为在战略上有利于巴西政府实现本国能源自给的目标。

Petrobras将出售其在尼日利亚离岸Agbami区块8%的权益，和离岸Akpo项目的20%权益。这两处目前分别由美国能源巨擘雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)负责营运。

**出售资产**

Petrobras正出售资产并改变投资方向，朝向探勘和生产等回报高的活动发展，以为为期五年、2,370亿美元的资本支出计画筹措资金。是项计画是全球最钜额的企业投资项目。

Petrobras盼在2020年代初期前，就能油气产量较当前水准增加一倍以上，达到每日大约520万桶油当量，并帮助巴西在成品油方面也能自给自足。

若能将尼日利亚油田区块等资产售出，Petrobras将可更加专注于在巴西外海一块广阔的深海区进行探勘，这所谓盐下储层的深海油田据信拥数百亿桶高质量石油。

此前由于产出减少，加上巴西政府以阻止通胀为由，拒绝让巴西汽柴油价格随国际油价调涨，使得现金流量受到抑制。这迫使Petrobras即便负债高过内定的极限，仍需补贴消费者。

然而出售资产并非易事，因为潜在买主了解该公司需要现金，因此出价偏低。(完)

(编译 王翔琼/张若琪 审校 张明钧)

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