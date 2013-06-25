独家：金砖国家密切关注全球金融市场的“复杂情况”--消息

路透巴西利亚6月24日 - 一位外交官周一向路透透露，主要新兴市场经济体正在密切关注全球金融市场“新出现的复杂”情况，并希望在宏观经济政策方面加强合作。

这位要求不透露身份的官员表示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)和中国国家主席习近平周一在电话交谈中讨论了如何加强政策合作。

官员称，两国及其它金砖国家均要求20国集团(G20)继续履行确保全球金融稳定的承诺。

这位官员没有透露有可能采取何种实质性行动，但本次高端谈话暗示主要发展中国家越来越担心，对于美国将收回刺激性举措的预期，已经导致投资者退出这些国家的市场。

罗塞夫办公室证实了她与习近平的通话，但拒绝透露讨论细节。

巴西报纸当日稍早的报导称，罗塞夫计划与习近平和俄罗斯总统普京通话，提议新兴市场国家通过央行联手行动来降低美元走强带来的冲击。

美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。

雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻)

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