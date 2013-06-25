独家：金砖国家密切关注全球金融市场的“复杂情况”--消息

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透巴西利亚6月24日 - 一位外交官周一向路透透露，主要新兴市场经济体正在密切关注全球金融市场“新出现的复杂”情况，并希望在宏观经济政策方面加强合作。
这位要求不透露身份的官员表示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)和中国国家主席习近平周一在电话交谈中讨论了如何加强政策合作。
官员称，两国及其它金砖国家均要求20国集团(G20)继续履行确保全球金融稳定的承诺。
这位官员没有透露有可能采取何种实质性行动，但本次高端谈话暗示主要发展中国家越来越担心，对于美国将收回刺激性举措的预期，已经导致投资者退出这些国家的市场。
罗塞夫办公室证实了她与习近平的通话，但拒绝透露讨论细节。
巴西报纸当日稍早的报导称，罗塞夫计划与习近平和俄罗斯总统普京通话，提议新兴市场国家通过央行联手行动来降低美元走强带来的冲击。
美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。
雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。(完)
(编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻)
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路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)