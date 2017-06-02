独家：美国加州州长将与中方商议连接加州和中国的碳交易市场

路透旧金山6月1日 - 美国加州州长布朗(Jerry Brown)周四表示，本周出访亚洲期间，他会商议将加州与中国的碳交易市场连接起来一事。这显示这位州长有影响全球气候变化政策的雄心。

布朗接受路透电话专访时讨论了他的计划。此前美国总统特朗普宣布将退出巴黎国际气候协议。布朗强烈反对退出该协议，他并一直在与各州和各地区一道努力安排自愿协议，来应对全球变暖。

布朗将在周五前往中国，参加以气候变化为主题的会议。

加州拥有美国最大的碳交易系统，并经常接待来自中国的官员。中国已在国内7个地区推出碳交易试点，并计划于今年推出面向全国的碳交易市场。不过，据一位政府研究员近期称，因缺乏可靠数据和其他监管问题，这个进程面临延迟。

加州的碳交易系统已经实现与加拿大的魁北克市场连接。

“我想，将中国省市包含进来会是个艰巨任务，但我们肯定在很认真地对待这个可能性，”布朗说。

“我们希望确定它是完全可信的，要摸清它到底是什么情况。目前在那点上我们还说不好，”布朗说。

“我们或许不会将它直接放入加州本身的限额与交易(cap and trade)机制中，可能会将之放在另一个并行的机制中，”他补充说。“我们将在本周与中国的最高官员讨论这点。”(完)