独家：美国加州州长将与中方商议连接加州和中国的碳交易市场

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透旧金山6月1日 - 美国加州州长布朗(Jerry Brown)周四表示，本周出访亚洲期间，他会商议将加州与中国的碳交易市场连接起来一事。这显示这位州长有影响全球气候变化政策的雄心。
布朗接受路透电话专访时讨论了他的计划。此前美国总统特朗普宣布将退出巴黎国际气候协议。布朗强烈反对退出该协议，他并一直在与各州和各地区一道努力安排自愿协议，来应对全球变暖。
布朗将在周五前往中国，参加以气候变化为主题的会议。
加州拥有美国最大的碳交易系统，并经常接待来自中国的官员。中国已在国内7个地区推出碳交易试点，并计划于今年推出面向全国的碳交易市场。不过，据一位政府研究员近期称，因缺乏可靠数据和其他监管问题，这个进程面临延迟。
加州的碳交易系统已经实现与加拿大的魁北克市场连接。
“我想，将中国省市包含进来会是个艰巨任务，但我们肯定在很认真地对待这个可能性，”布朗说。
“我们希望确定它是完全可信的，要摸清它到底是什么情况。目前在那点上我们还说不好，”布朗说。
“我们或许不会将它直接放入加州本身的限额与交易(cap and trade)机制中，可能会将之放在另一个并行的机制中，”他补充说。“我们将在本周与中国的最高官员讨论这点。”(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。