独家：凯雷收购强生诊断业务接近达成协议--消息

路透纽约12月23日 - 四位熟悉情况的消息人士周一透露，私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)就收购强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的诊断业务Ortho ClinicalDiagnostics接近达成协议，交易价值料约为40亿美元。

消息人士表示，凯雷正在与强生进行排他性谈判，并称谈判还在进行，结果可能有变。此前凯雷胜过了黑石集团(百仕通)(BX.N)与Danaher Corp (DHR.N)合作提出的竞购报价。

一位消息人士称，交易可能于未来两周内达成。

未能获悉凯雷的具体报价。消息人士要求匿名，因为该业务出售过程的细节属于机密。

凯雷、强生和黑石均拒绝置评。Danaher未立即回应置评请求。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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