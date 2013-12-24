独家：凯雷收购强生诊断业务接近达成协议--消息

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约12月23日 - 四位熟悉情况的消息人士周一透露，私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)就收购强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的诊断业务Ortho ClinicalDiagnostics接近达成协议，交易价值料约为40亿美元。
消息人士表示，凯雷正在与强生进行排他性谈判，并称谈判还在进行，结果可能有变。此前凯雷胜过了黑石集团(百仕通)(BX.N)与Danaher Corp (DHR.N)合作提出的竞购报价。
一位消息人士称，交易可能于未来两周内达成。
未能获悉凯雷的具体报价。消息人士要求匿名，因为该业务出售过程的细节属于机密。
凯雷、强生和黑石均拒绝置评。Danaher未立即回应置评请求。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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