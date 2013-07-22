独家：美国CFTC向多家机构发出通知 或调查金属仓储业务

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透纽约7月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)已向华尔街数家银行及其他大型交易商发出通知，可能会对这些机构的金属仓储业务进行调查。之前数年来一直有对价格上涨的抱怨。
两位接到CFTC上述通知函的消息人士对路透表示，CFTC上周向多家公司发出了通知函，要求他们保留过去三年的电子邮件、文件和即时消息。
其中一位消息人士表示，上述通知相当于CFTC正式调查前的“鸣枪警告”。
如果调查果真实施，这将是监管机构首度调查金属仓储业这一利润丰厚切颇具争议的领域。2010年以来，这一行业就被高盛集团(GS.N)、摩根大通(JPM.N)等银行，以及嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)、托克(Trafigura)TRAFGF.UL等全球商品交易商巨头所主导。
隶属民主党的CFTC委员Bart Chilton周六在给路透的电子邮件中表示，急需对仓储业者进行“全方位的检讨”，但Bart并未就通知函发表评论。CFTC由五位委员组成，Bart向来对宽松监管持批评态度。
“这些市场非常之重要，不应该放任幕后操纵来扭曲大宗商品的价格，”他说。
至少有两家从事仓储业务的公司收到了通知函，但消息人士称，他们相信所有主要从业者均收到了这样的通知函。
CFTC新闻发言人Steven Adamske拒绝置评。
高盛、摩根大通和嘉能可-斯特拉塔均拒绝置评。托克拒绝立即作评。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
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