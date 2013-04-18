独家：中国反洗钱新规要求金融机构对客户进行风险分级--消息

记者 许贵卿 编译 蔡美珍/梁睿雪/程琳

路透北京4月18日 - 根据中国央行的反洗钱及欺诈交易规定，中国银行业者必须对客户的犯罪行为风险进行评估，按1-5的等级评定。

一些专家指称，中国是全球最大不法资金来源，而国际社会也持续向中国施压，要求中国看紧与朝鲜的金融往来，阻止与朝鲜核计划相关的资金转移。

金融监督机构Global Financial Integrity去年12月时估计，2010年流入避税国及欧美银行的不法资金达8,588亿美元，中国占了将近一半。

Global Financial Integrity指出，从2000年开始的11年期间，有高达3.8万亿美元的贪腐、犯罪及逃税不法资金由中国流出。这些数字无法验证，因为市场上相关估计极少。

据五位知情的会计师及银行人士指出，中国人行去年12月向金融机构发布新的反洗钱规定，要求根据客户的地理位置及业务性质(包括透明度)，对客户进行风险分级。

上述知情人士称，新规定并未公开宣布，银行及保险公司必须在2015年12月之前执行规定。

一位在中国央行人士表示，改变是为了完善监管、提高效率。“主要的一个目标就是改变监管方法。原先的监管非常笨拙，”他因话题敏感性要求匿名。

在报告可疑交易时，金融机构现在必须指明其风险最高的客户并小心行事。专家表示，过去只需要按照洗钱行为特征的清单对客户进行评级，但不需要区分风险等级。这导致金融机构将信息和不实线索一股脑交给监管当局，妨碍检查。

**报复性报告**

国际洗钱监管机构--反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在2012年对中国进行评估后曾表示，两年来人行共收到800万份来自金融机构关于潜在犯罪行为的报告。

FATF说，其中87%的报告被提交上来是因为它们符合清单中定义的某一类型交易，却缺乏“怀疑的主观因素”。

这名央行的消息人士表示，“在这一行中，有一个词来形容这件事，叫做报复性数据报告：既然我不想承担责任，我就把所有东西都报告给你。”

人行并未就此报告做出评论。

尽管FATF的评估赞扬了中国在十多个领域的洗钱管制方面取得“良好进展”，但也担心在冻结所谓恐怖分子资产以及执行有关反恐融资的国际协议方面努力不够。

**风险评分与评级**

主要几家会计师事务所称，正向中资银行提供风险评估模型设计方面的咨询服务。这些模型必须在12月之前上报央行，并符合官方指导意见。

金融机构需根据客户所在地区、特征、从事业务与所属行业类型给客户风险质量评分，分数从0-100，并按从1到5五个级别给客户风险评级。

德勤负责中国区反洗钱或制裁相关服务的Christopher Peter Wilson称，这种风险管理方法是学习了美国与英国的做法，展现出中国方面相关规定正走向成熟。

普华永道金融服务业务合伙人Addison Everett称，全球监管机构正提高对反洗钱效果和跨国银行遵守经济制裁程序上的要求。其并称，除了违规成本上升外，大型全球性银行也日益担心声誉受损会给业务量造成损失。(完)

(译文审校 张荻)

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