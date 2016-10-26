独家：中国矿企接洽加拿大Barrick 意在收购其金矿股权--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多/温哥华10月25日 - 据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团(601899.SS)和山东黄金矿业(600547.SS)均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold(ABX.TO)，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。
Veladero是Barrick旗下五个核心矿场之一，预计今年黄金产量在58-64万盎司之间。这五个矿场均在美洲。
这三位消息人士称，该矿的高质、产能和地域多元化的前景吸引了中国国有黄金企业的买兴。由于事关机密，这几位消息人士要求匿名。所有消息人士都是在过去一周透露该消息的。
Barrick是全球最大的金矿企业。消息人士称，该公司没有启动对Veladero的正式出售进程，协商并不一定会达成交易。
其中两位消息人士称，若出售该矿50%的股权，可以给Barrick带来逾10亿美元的收入。
Barrick、山东黄金和紫金矿业均拒绝置评。
Barrick股价因金价上涨而在早盘上升约2.6%，在路透发布相关报导后，扩大涨幅，盘中最多上涨达6.7%，触及逾三周高点，在多伦多收高2.2%至22.57加元。
“降低风险是明智的，引入一家财力雄厚的伙伴会有帮助，”Stephenson & Co Capital Management的总裁John Stephenson表示。他承认，“在最好的时候”很难结成合资企业。
“在大宗商品价格偏低的比较紧张的经营环境下，专注于控制成本很重要。我认为这对于Barrick来说是积极的一步。”
上月，Veladero矿因氰化物泄漏而关闭了两周以上。这是该矿一年内第二次发生氰化物泄漏。
该交易将是中国企业投资拉美资源领域的最新案例。最近几年，中国企业投入大量资金在拉美进行收购，涉及铜和铁矿石、石油与天然气以及电网等资产。
其中两名消息人士表示， Barrick希望Veladero股份的买家也能在其南美Pascua-Lama项目上面进行投资。(完)
(编译 李爽/张涛；审校 戴素萍/张若琪)
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