独家：中国矿企接洽加拿大Barrick 意在收购其金矿股权--消息

路透多伦多/温哥华10月25日 - 据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团(601899.SS)和山东黄金矿业(600547.SS)均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold(ABX.TO)，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。

Veladero是Barrick旗下五个核心矿场之一，预计今年黄金产量在58-64万盎司之间。这五个矿场均在美洲。

这三位消息人士称，该矿的高质、产能和地域多元化的前景吸引了中国国有黄金企业的买兴。由于事关机密，这几位消息人士要求匿名。所有消息人士都是在过去一周透露该消息的。

Barrick是全球最大的金矿企业。消息人士称，该公司没有启动对Veladero的正式出售进程，协商并不一定会达成交易。

其中两位消息人士称，若出售该矿50%的股权，可以给Barrick带来逾10亿美元的收入。

Barrick、山东黄金和紫金矿业均拒绝置评。

Barrick股价因金价上涨而在早盘上升约2.6%，在路透发布相关报导后，扩大涨幅，盘中最多上涨达6.7%，触及逾三周高点，在多伦多收高2.2%至22.57加元。

“降低风险是明智的，引入一家财力雄厚的伙伴会有帮助，”Stephenson & Co Capital Management的总裁John Stephenson表示。他承认，“在最好的时候”很难结成合资企业。

“在大宗商品价格偏低的比较紧张的经营环境下，专注于控制成本很重要。我认为这对于Barrick来说是积极的一步。”

上月，Veladero矿因氰化物泄漏而关闭了两周以上。这是该矿一年内第二次发生氰化物泄漏。

该交易将是中国企业投资拉美资源领域的最新案例。最近几年，中国企业投入大量资金在拉美进行收购，涉及铜和铁矿石、石油与天然气以及电网等资产。

其中两名消息人士表示， Barrick希望Veladero股份的买家也能在其南美Pascua-Lama项目上面进行投资。(完)