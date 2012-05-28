独家：中国拟出台新一轮汽车消费刺激政策（更新版）

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* 中国将出台新一轮汽车以旧换新和下乡等刺激消费政策--消息

* 稳增长政策续加力,汽车消费引擎地位难撼动

* 汽车股午後应声大涨,一汽夏利涨停

* 行业分析师预计刺激效应难抵2009年

路透北京5月28日电---为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.受此消息提振,汽车类股午後应声大涨.

消息人士周一对路透并透露,相关政策已获通过,预计很快出台.

不过行业分析师预计,此次的汽车刺激政策效果难抵2009年,毕竟同样的刺激政策在经济学上有递减效应.但资本市场相个股或可受益,如一汽夏利(000927.SZ)等.

"与2009年的全方位刺激汽车消费政策有所不同,此次将选择一定范围、采取结构性的刺激政策."上述消息人士称.

据其透露,其中新一轮汽车以旧换新政策,主要针对一定范围的汽车(如选择特定类型的车型、特定服务对象的小汽车等)实行以旧换新,重点选择小排量汽车,促进汽车节能环保.财政补贴办法参照2009年实行的汽车以旧换新的办法.

他指出,中国汽车消费约占全社会消费品零售总额的1/10,汽车及直接关联产业(汽车配件生产、汽车修理及服务)的就业约占城镇就业的1/6.实践证明,汽车产业是国民经济的重要支柱产业,对拉动内需、扩大消费能够发展重要支撑和引领作用.

这次汽车下乡的重点亦是选择小排量汽车,财政补贴办法依然参照2009年的做法,即对农民购车给予车价10%的经济补贴,最高每辆补贴5,000元人民币.

此外,还将刺激新能源汽车的生产和消费.发展新能源汽车是发展汽车产业的方向,中国《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆.

消息人士并称,目前一方面要加强相关技术研发的突破和产业化推动工作;另一方面要进一步完善私人购买新能源汽车的财税优惠政策,使汽车产业发展与汽车产业升级换代紧密结合起来.

受该消息刺激,中国股市汽车板块午後明显走强,其中一汽夏利涨停,一汽轿车(000800.SZ)亦一度大涨6.63%,上汽集团(600104.SS)也扩大涨幅至逾4%,均远远跑赢大盘.

**刺激政策效应或递减**

不过,深圳一大型券商的行业分析师认为,2009年汽车消费已经刺激过一回,现在重来估计不会再有那麽大的拉动效应了.一方面现在的油价比2009年高出许多,另一方面二三线城市的汽车购买力也基本得到释放,再刺激效果也很有限了,"经济学上也存在递减效应呢."

国家发改委下属中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建在接受路透专访时也认为,由於经济的下行趋势并没有改变,眼下出台诸多短期刺激政策效果有限,最多是将下跌步伐放缓,但扭转不了下行的大趋势;最根本的解决之道是经济结构调整和开展大规模城镇化.

"中国不可能再出台08年那样的大手笔刺激政策,宏观调控的刺激办法只有一时之效,解决不了根本问题."王建不无忧虑地称,"像刺激节能家电产品消费,08年已经用过,刺激多了就不灵."

2009年,中国为应对国际金融危机的冲击,出台了包括汽车以旧换新、汽车下乡、减免车辆购置税等一系列刺激汽车发展的政策,使2010年中国汽车产量达到1,865万辆,比上年猛增31.8%,跃居世界首位.刺激消费政策实施两年并於2010年12月31日到期,其後车市连续几个月产销同比、环比负增长.

当时报废"黄标车"并换购新车的补贴标准是:报废中重型、轻型、微型载货车,每辆分别补贴6,000元、5,000元、4,000元,报废大、中、小、微型载客车,每辆分别补贴6,000元、5,000元、4,000元、3,000元,报废轿车、专项作业车,每辆补贴6,000元.

为促进消费,中国近日出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用於推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.(完)

--发稿 路透中文部

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