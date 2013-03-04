独家：中国考虑以海外人民币市场的扩大为契机 推动汇率机制改革

2011年1月26日，在华沙拍摄到的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透北京3月4日 - 海外持有约1万亿元(1,600亿美元)人民币，中国将以此为契机，来改变放松资本管制的策略。

这种转变意味着中国央行将放弃之前采取的按部就班逐渐取消资本管控的做法，转而实施与海外旺盛需求相适应的一系列改革，为海外人民币存款投资内地提供更大的自由度。

知悉中国央行最新想法的消息人士称，央行认为这种策略能够保护经济，避免在取消管控之后引发一场类似于1997/98年亚洲货币危机那样的风险。

一曾任职于央行国际部门的前高层官员对路透称：“回应海外对人民币产品的需求，将是维持资本市场活力与资本账户改革势头的最好办法。”

“央行对开放资本账户深感担忧，因为知道这样做的话什么事情都有可能发生，”该前央行官员表示。

“但如果给投资者一个基于市场的理由去持有人民币，那他们就会那样做。”

投资者目前预计中国将在2015年或最晚2020年基本实现人民币自由兑换，此前已预期外汇当局将按照时间表实施一系列措施实现这点。新做法给中国当局实现充分的汇率灵活性的路径带来更多不确定性。

采用更灵活的方式放松汇率管制，政策调整方式将有更多的选择余地，比如提高境外人民币对境内的投资额度，调整这类投资的资产配置规定，并扩大对国内货币市场的参与度。

“这显然会是技术官员说服中央政府的切入点之一，”野村证券驻香港的首席中国经济学家张智威说，“允许更多外国投资者进来，引导资本流入来平衡资本流出。这样做是顺应市场力量。”

路透根据官方人民币跨境贸易结算数据计算得出，外资企业所持有的人民币规模约是其被允许在中国境内投资规模的四倍。2012年全年人民币跨境贸易结算量跳增41.3%3至2.9万亿(兆)元人民币。

但这隐藏着资本骤然外逃的风险，特别是迅速放开严格的外汇规定的话。这令中国央行感到担心。

教科书中关于“热钱”的定义是，外汇储备的变化，减去净出口和外国直接投资。一家中国货币当局的外部顾问数据显示，依照这个定义，中国在2012年资本流出达2,140亿美元，相当于2008年全球金融危机期间的两倍之多，当时资金纷纷寻求避险。

去年也是自1998年亚洲金融危机达到最高点以来，中国首次出现资本账户赤字。

**波动性风暴**

即使在实施严格汇率管控的情况下，这些因素仍在起作用。中国央行担心，一旦出现波动性风暴，境外人民币规模增加会进一步打压外资投资者持有人民币的积极性。

中国推动人民币成为跨境贸易结算货币的努力，正是解决这个问题的方法之一，意在增加人民币的全球吸引力。

外籍人士不能在中国境内自由投资他们在境外积累的人民币，正成为中国当局努力推动人民币成为美元替代币种的一大障碍。

“提高国内资本市场的对外开放程度是关键。不这样做，人民币没有机会成为真正的储备货币，”另一位曾供职于人行，目前在一家与人行有关的智库研究人民币在全球金融体系中作用的人士表示。

“中国政府非常看重这个问题。我认为人代会后会出台新措施，”该消息人士补充称。

**出现微妙转变**

中国约有12%的贸易额以人民币结算，这已然给全球金融体系带来压力。

“中国的贸易份额上升得如此之快，以致于都成为各大央行在意的问题，”一位20国集团(G20)成员国的央行人士在北京表示。

“努力进入人民币货币市场，有可能成为减少境外累积人民币的一个途径，”该央行人士称。

多数境外人民币都在香港，伦敦和新加坡也有相当多的人民币存款。伦敦和新加坡是全球主要的外汇交易中心，也是很多大型跨国企业的大本营，这些企业通过跨境贸易获得人民币，并希望能更加自由地积极使用这些人民币。

目前已经出现一些微妙转变，暗示中国人民银行越来越希望由市场需求来决定放松资本账户管制的步伐。

中国监管当局已批准针对壳牌中国(RDSa.L)等个别企业的试点计划，允许企业将多余的外汇资金用于商业目的，助其降低现金量，并提高营运资本使用效率。

中国证监会主席郭树清去年底表示，将把合格境外机构投资者(简称RQFII)投资额度上调2,000亿元人民币，但他没有具体说明何时上调。

此外，新华社还报导称，有关境外人民币投资境内市场的规定将放宽，不再要求投资者将不少于募集规模80%的资金投入债券。

英国央行2月表示,将与中国人民银行讨论设立三年期货币互换安排，为贸易和投资提供融资,并在人民币流动性突然出现短缺时满足市场需求，以维护金融稳定。

韩国央行则更进一步，在去年12月与中国人民银行达成协议，使用双方590亿美元的货币互换协议向贸易企业贷出人民币和韩元，用于贸易结算。

国务院发展研究中心的一位官员表示，确保资本平稳流入国内是决策的重点所在。

“资本流入和投资者投资中国的意愿是新领导层关切的事情，”这位要求匿名的官员表示。“他们知道稳定的资本市场和资本流入对于中国经济发展而言极为重要。”(完)

(编译 王洋/白云/梁睿雪; 审校 郑茵/程琳/徐文焰)

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