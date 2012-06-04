独家：中国已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案（更新版）

(新增更多细节)

* 全球对希腊退出欧元区的担忧日益加重

* 中国政府已召集相关部门研究对策

* 包括稳定汇率、加强资本监管等措施

* 中国市场投资者早已密切关注

路透北京/香港6月4日电---继全球主要国家纷纷表示将研究对策以应对希腊可能退出欧元区所引发的动荡後,中国政府也最新加入了准备预案的队伍中.

三位消息人士周一对路透表示,中国政府相关部门已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案,包括保持人民币汇率基本稳定,加强对跨境资本流动的监管,以及推出进一步稳定国内经济的综合措施等.

"非常急,要求各部门尽快了解全球其他各国最近都出台了什麽政策,……并且各部门还要拿出意见."上述一位了解情况的人士称.

上述消息人士并称,参与讨论的部门包括国家发改委、人民银行、银监会、外管局、商务部等,几位具全球视野的经济学家也在参加讨论的名单内.

6月17日的大选将决定希腊是否会留在欧元区,欧洲政界人士忙于制订计划,防止希腊退出欧元区,并阻止西班牙等国步其後尘.

而香港的一位中资银行研究主管也透露,应上级的要求,目前每天都要提供一份全球金融市场的动态简报,据说是为了有关部门准备的.

"情况挺严峻的,……类似的全球金融市场简报我们曾在2008年全球金融危机时做过,政府高层都会亲自看."该人士说.

为应对2008年爆发的全球金融危机,中国政府出台了一揽子的政策,包括人民币汇率重新钉住美元,於一年多的时间内在6.83左右波动;推出四万亿的经济刺激计划等.

分析师们则指出,若希腊退出欧元区,首先将严重打击全球贸易;此外,还要影响金融行业,引发全球市场的动荡.企业投资将会停滞不前,银行业将收紧信贷,股价下跌造成的财富损失也会使消费者放缓支出.大宗商品价格将会大跌,虽然会有利於进口国,但会打击出口型经济体的增长.

中国社科院世界经济与政治研究所前所长余永定上周曾撰文呼吁,中国应为希腊脱离欧元区做好准备.他称,潜在的希腊"退欧"可能在未来几个月内给中国带来完全不同的新挑战,中国不能因风险敞口小而高枕无忧,需要马上制定出立足现在、着眼未来的作战计划.

**金融市场早已行动**

根据银行业已公布的资料,中国金融机构在欧元区的风险敞口并不是很大,风险基本可控.但学者们也指出,欧元区目前是中国最大的的出口地区,出口放缓对中国经济的影响不容忽视.

"中国必须做好应对出口下滑所导致的出口部门大量失业的问题."余永定称.

而全球金融市场的动荡,将是中国更应该防范的.他指出,在危机爆发时,人民银行和其他部门应考虑加强资本管制,出台紧急流动性注入以及暂时休市等多种预案.

中国金融市场已对欧元区不明朗的前景做出反应.在外汇市场,人民币/美元的一直在弱於中国央行中间价的区间内波动,来自客户的购汇盘明显;中国股市也积弱难振;债券市场则连续走牛.

"这波债券的牛市,是由中国经济放缓及保增长的预期带动的,已经提前反应了中国政策的进一步放松.而欧元区如果出现解体,将会带来一波行情的催化剂."一位负责债券投资的银行交易员称.

他称,如果希腊退出欧元区了,债券还会继续走牛的."德国的国债收益率都是负的了,从没见过啊!"

全球主要投行也对希腊退出欧元区给出了预测.野村证券称希腊退出欧元区的"主观机率"高於50%;花旗则预计希腊退出欧元区的可能性有50%-75%;摩根大通则预计,若希腊重新采用旧币德拉克马,资金撤离欧元区或将导致欧元兑美元挫跌至1.10.(完)

--发稿 路透中文新闻部

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