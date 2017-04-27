独家：中国寻求在一带一路峰会上加强全球化立场

路透上海/北京4月26日 - 据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。

28个国家的领导人将在5月14-15日参加北京一带一路论坛。这一会议是为了推进中国国家主席习近平通过数以十亿美元计基础设施投资，扩大亚非欧联系的愿景。

虽然只有一位七国集团(G7)领导人参加，但这将是2017年中国最大的外交事件。在美国总统特朗普宣扬“美国优先”，一些欧洲国家的选民转而反对全球化之际，这给习近平主席提供了一个机会，进一步实现中国在国际上领导地位的目标。

政府在竭尽全力使计划成功，对于分享大幅经济增长及承诺包容性提出令人放心的说法。

部分一带一路沿线国家的企业抱怨称，他们被排除在一带一路重要项目之外，而中国的国有企业则握有最大话语权。

许多西方国家亦担心项目缺乏细节和透明度，并怀疑中国政府对一带一路存有更大的政治意图。

公报草案中称“将共同努力，推动一带一路规划为国际合作提供新的契机和动力。”路透看到的这份草案仍待修改。

“它引领我们走向开放、包容并令所有人受益的全球化新时代。”(完)