独家：中国计划改革债市 为城镇化提供资金支持--消息

路透北京3月1日 - 中国计划对债市做出重大改革，以满足城镇化建设的融资需求。

中国城镇化目标是在未来10年新增4亿城镇人口。这一过程将拉动40万亿(兆)元人民币(6.4万亿美元)的投资规模，以支持经济成长，缩小城乡贫富差距。

接近中央领导层的消息人士，以及一位曾任中国央行官员、现任国有四大行之一高层的人士对路透称，政府将通过扩大债券市场来支持城镇化建设。

这位银行高层称：“城镇化将推动国内资本市场自由化进程。城镇化是李克强的大手笔。他必须办好，也愿意追求创新以取得成功。”

在下周开始的中国人大会议上，李克强将被选举为国务院总理。他将城镇化作为首要政策任务，必须设法找出城镇化建设的资金来源。

上述消息人士称，城镇化建设资金将来自中央和地方政府，以及银行贷款。但他们补充称，实施全面改革，创建功能健全的市政债市场，促进企业债与高收益债的发行，并积极引导外资进入该领域，对满足城镇化的全部资金需求至关重要。

一位接近中央领导层的消息人士称：“如果我们继续走政府支出的道路，就像是穿新鞋走老路。”

**对银行贷款的依赖**

中国经济基本依赖国有银行贷款为投资项目融资，而将约270个城市周边的农村地区城镇化所需的40万亿元巨资远远超过了目前体系的承受能力。

银行的信贷质量已经因2008年的4万亿元刺激举措而备受牵制，但4万亿不过是城镇化计划所需资金规模的十分之一。

截至2010年底，中国地方政府负债已达10.7万亿元，其中主要为银行贷款，地方政府举债融资是为推进承诺的刺激举措。

中国人民银行数据显示，截至2013年1月底，中国债券市场债券托管量为26.4万亿元，约为美国债市的六分之一，其中大部分是政策性银行发行的，旨在支持放贷的债券。

去年12月，李克强总理提出在2030年前以40万亿元推动城镇化的构想后，中国债市改革的必要性显得愈发迫切。

“去年12月李克强在中央经济工作会议上调整了目标时间，”第二位接近中央领导层的消息人士称。

目前，中国缺乏拥有合理机制的市政债券市场，高收益债券方兴未艾，而要吸引投资资本，这两种债券均不可或缺。

而且中国合格境外机构投资者(QFII)制度禁止海外债券基金参与中国债市活动，要求其将计划投资的的半数资金投入股市。

**刺激消费**

面对出口放缓，中国政府想要提升国内消费占经济的比重，来缩小巨大的贫富差距，平息那些认为未能享受到过去30年经济迅猛增长成果的中国人的不满情绪。

第四季中国经济增速提升，但消费对经济成长的贡献连续第三季下滑。

去年11月麦肯锡的一份研究报告显示，城镇化或能解决中国经济失衡问题，并在未来五年将经济由过去30年投资和出口拉动的增长模式，转变为内需主导的增长模式.

中国政府希望到2020年城镇居民占近14亿总人口的比例达到60%，目前这一比例为50%左右，而且政府亦将为他们兴建住房、道路、医院和学校。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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