独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息

路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。

上述消息人士称，潜在的国际参与者因中国打击资本外流而担心不能自由兑换人民币，他们还因中国去年出重拳干预大宗商品市场波动感到不安。

每年全球石油市场交易规模达到数万亿美元，其中多数是以西德克萨斯中质油(WTI)和伦敦布兰特原油作为指标，并主要在CME Group(CME.O)和洲际交易所(ICE.N)(ICE)旗下的纽约商业期货交易所(NYMEX)进行交易。

亚洲已经成为全球最大的石油消费地区，中国原本希望在上海国际能源交易所(INE)建立自己的衍生品原油合约，这将更好地反映该地区的市场状况。

但由于未能消除国际参与者的顾虑，消息人士称上海国际能源交易所已经悄然暂时放弃该计划。

“正如起初所提议那样，该合约没有被推进，”一家起初计划参与的石油贸易公司的一位贸易经理称。该经理要求匿名。

上海国际能源交易中心发言人未予置评。中国证监会没有回复寻求置评的请求。

**没消息了**

不清楚该原油期货合约计划具体是在何时被搁置的。

交易商称，他们在2016年的多数时间仍在就可能推出该合约，与上海国际能源交易中心进行接触，但后者在去年临近年底时没有了消息。

一家起初考虑注册的国际银行的一位经理称，他已有数月没有收到来自上海国际能源交易中心的任何消息了，并补充说考虑“放弃”此事已有数年了。

据消息人士称，上海国际能源交易中心前总经理、该合约的设计师褚玦海已于2016年辞职。路透未能独立证实褚玦海的离任，上海国际能源交易中心未予置评。(完)