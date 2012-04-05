独家：中船保将停止承保载运伊朗石油船只

路透新加坡4月5日电---中国船东互保协会(中船保)两位高层人士周四向路透表示,该会将於7月起停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,因西方国家对伊朗进行制裁愈发收紧.

这是第一次有迹象表明中国国内炼厂或难以锁定运输和保险事宜,以继续从伊朗进口石油.中国是伊朗原油的最大买家.而伊朗石油的其它主要消费国--印度、日本和韩国--也遇到类似难题,令人愈发怀疑伊朗大部分石油是否能够继续出口.

年初以来油价已经上涨近14%,因担心伊朗供应或因西方制裁而受影响.布兰特油价周四超过每桶123美元.

中船保是首家证实将暂停伊朗油轮业务的中国海运保险机构,此前日本方面也采取了类似措施.中国船东互保协会主要成员包括中外运航运(0368.HK)、中远集团.

"很多船主希望加入我们协会并希望我们承保,但考虑到美国和欧盟的规定,中船保不会这麽做,"该协会一位驻香港的高层表示.协会目前承保的船只数目超过1,000条.

"中船保不会承担这个风险.我们已经要求我们的成员不要去那,否则他们将自担风险,"该官员称.

7月起,欧洲保险商和再保险商将被禁止对全球各地装运伊朗原油和油品的船只进行赔付.

伊朗每日220万桶的原油多数出口至亚洲,中国、印度、日本和韩国是最大的四个进口国.在西方制裁压力日渐加大之际,他们既没有削减进口,也没有承诺这样做.

亚洲船主寻找替代欧洲承保人的努力将进一步受限,因中船保原本被视为一个选择.不清楚其他中国船运保险商是否计划减少承保范围.

中船保不是国际船东互保协会的成员,不过行业人士曾称其已提出加入申请,可能最早在2012年2月成为其成员之一.(完)

--编译 梁瑞雪/王丽鑫;审校 王洋

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