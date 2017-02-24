独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息

路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。

上述消息人士称，这些科技公司可能包括阿里巴巴集团(BABA.N)旗下全球估值最高的金融科技公司--蚂蚁金服、众安在线财产保险股份有限公司，以及网络安全软件商奇虎360科技。

蚂蚁金服在去年最新一轮融资中被估值600亿美元，该公司可能是2017年规模最大的首次公开发行(IPO)之一。虽然该公司还没有透露上市地点，但分析师和银行人士此前曾表示，由于内地排队上市的企业众多，该公司可能在香港上市。

在重要的科技公司上市方面，中国被纽约证交所和纳斯达克证交所抢了风头，因此如果有更多科技公司在国内上市，对于中资投行而言意味着数百万计人民币的收入。在国内股票发行方面，中资投行占据市场主导地位。

目前约有700家企业等待中国证监会批准在上海或深圳上市。

虽然最近几个月证监会已提高批准速度，但企业一般仍需等待18个月或更久时间才能上市募资，这使得中国市场难以吸引需要资金协助扩张的科技公司。

9月时，证监会修改规定，对部分贫困地区的企业申请首发上市适用“即报即审、审过即发”政策。

1月时，新疆维吾尔自治区的多家企业便享受到这项政策的好处。

消息人士称，证监会已经与科技公司会谈好几个月，但尚未作出是否允许快速审核的最后决定。

蚂蚁金服、众安保险、及奇虎360均未就此置评。

证监会尚也未回覆置评要求。(完)