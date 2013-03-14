独家：中国新奥集团拟建设美国天然气站网络

图为2013年3月13日在美国犹他州拍到的一个天然气加气站。 REUTERS/Jim Urquhart

路透洛杉矶3月14日 - 中国最大的民营企业之一--新奥集团正悄悄推进在美国公路沿线铺设货车天然气加气站的计划。

新奥集团今年一年就计划建设50座加气站，大刀阔斧的推进针以天然气为动力重型卡车的基础设施建设。实施类似计划的还有数量不多但实力强大的几家公司，包括Clean Energy Fuels Corp(CLNE.O)及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS。

这是中国企业意欲参与美国页岩气开发热潮的又一个例子。上月中国石化表示将以10亿美元收购Chesapeake在Mississippi Lime的部分油气资产。

充沛的天然气资源料将帮助美国运输业摆脱依赖进口原油炼制柴油的局面，该国运输业也正在大力推广国产天然气的使用。

美国近半数垃圾车采用天然气动力，可在专门的加气站加气。若要大得多的长途运输市场采用天然气，需保证他们沿途的天然气补给。

新奥集团在中国建立了一些天然气加气站，不过中国采用天然气卡车的道路仍很漫长。

**犹他州小公司**

根据行业专家，建造液化天然气(LNG)加气站的平均成本约为100万美元，预计新奥集团今年的投资约在5,000万美元。该公司的美国合资企业不愿透露其支出计画。

据熟悉内情人士，两年前，新奥开始打算将其天然气设备的专门技术在美国投入运用，首先接触了美国天然气燃料界主要厂商Clean Energy磋商合作。Clean Energy对此不予置评。

新奥遭到回绝后，又转向一间犹他州的小公司CH4 Energy Corp，这家公司曾在联邦振兴基金的帮助下，于盐湖城设立一处LNG和CNG(压缩天然气)燃料站。

两家公司的交易设立了Transfuels LLC，并通过Blu LNG名义营运。知悉交易的消息人士称，新奥在这项合资事业中占多数持股，并控制董事会。

CH4的创办人Merritt Norton是Blu的执行长；新奥集团高层Jun Yang为Blu的董事长。

Blu LNG的计画大胆，开展又很迅速。

“目前我们有五家燃料站在营运，我想两周内还会另外再开三家，”Norton上周接受访问时说。

新奥曾表示，最终还计画兴建LNG工厂。

熟悉情况的消息来源说，该公司“正在试探市场。可说是在实验。”

至于其计画何以如此神秘，该消息人士称，“新奥集团留心美国对其在当地拓展可能出现的反应，因为那将带来更多竞争。”

Blu对该公司股权结构或董事会组织不予置评。该公司称无法代表新奥集团发表评论。记者尚无法联系上新奥集团在中国的代表。

**建立覆盖全美的网络**

Blu今年计划建立的加气站数量与Clean Energy计划的50-60座大致相等。Clean Energy已有70座LNG加气站，不过其中多数要等有足够数量的卡车采用LNG动力以后才会投入使用。壳牌称计划在美国建立约100座LNG加气站，但未给出时间表。

另一位知情人士称，Blu的最终目标是在美国建立约500座LNG加气站。当被问到该数字时，一名Blu发言人称公司致力于铺设加气站网络，但确切数字取决于很多因素。

Blu目前所有天然气加气站都在犹他州，但正向全国扩张。

Blu LNG不是新奥集团进军美国市场的第一块踏板。近几年新奥宣布了与电力公司Duke Energy Corp (DUK.N)的合伙关系，联合开发绿色能源项目，不过目前尚无任何行动。

该公司还在内华达州开发了一处50亿美元的太阳能电站和制造工厂，不过目前尚无买家购电。

上月新奥与天然气引擎生产商Westport Innovations WPT.TO签署协议，拟合作加快对以天然气作运输燃料的宣传推广工作。

但Westport未参与新奥在美国的LNG加气站业务，其中国业务总裁Husayn Anwar称，“他们不需要我们，他们知道自己在干什么，也有这个资金实力。”(完)

(编译 程琳/张若琪; 审校 李春喜/李婷仪/侯向明)

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