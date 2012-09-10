专访：中投监事长称中国经济今年有望实现7.5%增长目标

路透墨西哥城9月7日电---中国投资公司(CIC)监事长金立群周五表示,中国经济2012年能实现7.5%的目标增长率,中国政府会确保增长速度不会降至太低水准.

金立群表示,中国希望把经济引向可持续增长的道路上来,但对经济放缓不会"掉以轻心".中国经济放缓让人担忧全球能否经受住欧债危机深化带来的冲击.

"中国政府有意将增长率目标从8%降至7.5%,我认为我们2012年能够实现7.5%的增长率,"金立群在参加墨西哥城一次国际主权财富基金会议的间隙对路透记者表示.

金立群曾担任过中国财政部副部长.他表示,只要中国经济能保持7%以上的增长率,就不会对中国和全球其他地区产生负面影响.

"中国政府不会对此掉以轻心,政府在做很多事情帮助保持经济增长.在我看来,如果中国经济能实现7%以上的增长率,就很好,"他说,并补充表示,对於未来五年来说实现这一目标"没有问题".

金立群表示,"不会在出现2008-09年那样的刺激措施,但仍会出台刺激举措."

不过他提醒,随着中国经济变得更加先进,中国不会总保持对原材料的高需求.

"随着中国在价值链中的位置升高,最终在我们进入後工业化阶段时,对能源的需求将减少,对原材料的需求也将减少,"他说,但没有给出时间框架.

金立群表示中投今年表现将如何尚不清楚,但他指出,在年率化基础上,截至年中的回报率为正数.

"我相信明年我们将转好,并取得更好的业绩.我希望今年能比去年做得更好,当然我要等到最後数据出来,"他对记者表示.

在被问及中投是否要求注入新资时,金立群表示,中投仍在消化上一笔资金转移,目前仍有约300亿美元信贷资金需要投资出去.

金立群以前表示过,中国在没有看到明确的主权债问题解决方案时,不会通过购买资产的形式帮助那些高负债的欧元区国家.他拒绝对欧元区资产现在是否值得购买表态.

但他表示,意大利等欧元区成员国的政府已接洽过中投,希望中投购买他们的债券,表明中投是可信赖的投资夥伴.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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