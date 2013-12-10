独家：首批NCD本周内推出 更多银行后续将火速跟进（更新版）

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* 国有大行发行的首批NCDs预计在本周内推出

* 料后续将有更多银行陆续发行NCDs，以低价“抢存单”

* NCDs上市之初恐难完全“市场化”，将有助线下转线上

* 三个月发行期限将有助于平抑年底和春节期间的资金波动

路透北京12月10日 -在中国央行发布同业存单管理暂行办法不到一周，各国有大行就将紧锣密鼓地推出首批大额可转让定期存单（NCDs），而在这个接近年关的时点，料后续将有更多银行陆续发行NCDs，以达到低价“抢存款”之功效。

尽管NCDs的推出本是中国迈向存款利率市场化的重要一步，但在该产品上市之初，无论是发行，还是定价，恐怕都难完全“市场化”。

数位消息人士周二透露，包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)以及国家开发银行CHDB.UL在内的国有大行预计将在本周内发布发行NCDs的公告。各家银行的首单金额均应不超过50亿元人民币。

“今天下午央行就NCDs开会了，应该是快要发了。”一位国有国大行的知情人士说。

另有消息人士透露，招商银行(600036.SS)(3968.HK)、兴业银行(601166.SS)等大中型股份制银行，亦将紧跟国有银行，推出自身的NCDs。

多位消息人士表示，几家国有大行首批发行的NCDs期限应多为三个月固息品种，发行利率为同期SHIBOR水平定价，但可能根据监管层的要求进行微调。发行方式为报价发行，将在上海外汇交易中心本币交易系统报价发行，点击成交，上海清算所进行结算。

实际上，当前三个月Shinor利率为5.3380%，远低于同期限同业存款利率6.8-7%的水平。

某国有大行相关部门人士称，应该是周三（11日）机构会报购买意向，周四（12日）在系统中正式点击成交。

“首批确实是大行之间协商好之后互相买，但这至少是从场外交易向场内交易的跨越。未来交易系统等各方面条件越发成熟后，肯定就不是这样了。”这位国有大行人士说。

一家大型券商的银行业分析师此前就表示，如果央行对NCD和明年下半年可能推出的CD都延续规模控制、起点控制，乃至发行利率上的控制，那整个利率市场化的进度就不会像之前想象的那样。

“央行调控NCD和CD的规模就可以调控整个利率市场化的力度，也可以调控市场化产品对传统存款替代的进度。”这位分析师说。

此外，NCDs的资金属性为同业资金，将不计入存贷比，亦不需缴纳存款准备金。

而央行在接近年底的时点，向市场推出NCDs可谓“匠心独具”。三个月的发行期限，可以跨过年底、春节两个时点，将有助于平抑资金波动。

央行的新闻发言人对此不予置评。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。（完）

(发稿 北京中文新闻部)

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