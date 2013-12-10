独家：中国国有银行预计将在本周内推出首批NCDs--消息

路透北京12月10日 -在中国央行发布同业存单管理暂行办法不到一周各国有大行就将紧锣密鼓地推出首批大额可转让定期存单（NCDs），各家银行的首单金额均应不超过50亿元人民币。

数位消息人士周二透露，包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)以及国家开发银行在内的国有大行预计将在本周内发布发行NCDs的公告。

“今天下午央行就NCDs开会了，应该是快要发了。”一位知情人士说。

多位消息人士表示，几家国有大行首批发行的NCDs期限应多为三个月固息品种，发行利率参考同期SHIBOR水平定价，但可能根据监管层的要求进行微调。发行方式为报价发行，将在上海外汇交易中心本币交易系统报价发行，点击成交，上海清算所进行结算。

此外，NCDs的资金属性为同业资金，将不计入存贷比，亦不需缴纳存款准备金。

央行的新闻发言人对此不予置评。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。（完）

(发稿 北京中文新闻部)

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