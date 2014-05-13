独家：瑞士信贷与美国监管当局最终和解金或超20亿美元--消息

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/华盛顿5月12日 -据知情消息人士，纽约州金融服务局在调查涉及瑞士信贷CSGN.VX的涉嫌逃税案件中，寻求对瑞信处以数亿美元罚金，该行与美国当局达成的和解金最终可能超过20亿美元。
其中一位消息人士称，纽约州金融服务局公开要求处罚10亿美元，不过经协商后最终罚金规模料大幅下降。
此外，瑞士信贷还在与美国司法部讨论罚金问题。路透上周报导，司法部寻求对该行最高处罚16亿美元。
知情消息人士表示，瑞士信贷和纽约州金融服务部门主管BenjaminLawsky正在进行协商。他们说，瑞士信贷未来数日可能与纽约州和联邦机构达成协议。
联邦检察官还一直在争取让瑞信对刑事指控认罪，作为和解内容之一，因外界一直在批评美国司法部，称其避免起诉金融企业。
瑞士信贷和Lawsky办公室发言人均拒绝置评。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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