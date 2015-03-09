独家：外资银行收紧对中国国有企业贷款的标准

在中国尝试改革企业和经济放缓之际，一些银行对中国国有企业(SOE)采取更严格的贷款标准，并要求一些企业提供抵押品。据路透获悉的一份内部风险指导草案，新加坡星展集团计划推出一种“决策网格”来评估中国国有企业信用状况。该行最近因提供给一家中国国有企业相关企业的贷款成为坏账而遭受损失，它先前评估这家企业没有风险。路透