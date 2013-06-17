独家：德意志银行资本水准“很糟糕”--FDIC副董事长

路透华盛顿6月14日 - 一美国高级银行业监管人士指出，德意志银行(DBKGn.DE)的资本水准“很糟糕”，并称若以一项杠杆比率指标来看，其在一全球性银行名单上排名垫底。

“很糟糕，我的意思是说他们的资本严重不足，”美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格(Thomas Hoenig)在接受专访时指出。“他们不能犯一点错误。”

洪尼格表示，根据巴塞尔III的全球资本规定，银行业者可能表面拥有充足资本，但实际上资本不足。他指出，这是因为这些规定允许银行业者运用复杂的贷款风险程度指标，以决定其所必须持有的资本。

但他称，若利用更为严格的杠杆比率指标，也就是在没有风险加权的情形下将一家银行的股东权益与总资产做比较，则德银等银行业者的资本适足状况就会有很大的差异。

德意志银行今年通过发行新债及股票已经筹资50亿欧元(66.7亿美元)，核心资本比率来到约9.5%，该公司称此一资本比率已经使其成为同业中资本最为充裕的银行之一。

德意志银行财务长Stefan Krause在接受路透访问时被问到对洪尼格评论的看法，他表示，“说我们银行资本不足是不对的，因为若从巴塞尔规定的架构来看，我们筹资完成之后已经成为世界上资本状况最佳的银行之一。”

“若要用杠杆比率来暗示我们对金融体系构成风险是不正确的，”Krause说道，并称若单独使用此一指标来做这样的判断“是一个会误导别人的做法”。

根据洪尼格的数据，德意志银行的杠杆比例为1.63%，这是根据欧洲国际财务报告准则(IFRS)2012年底的数字。

德意志银行表示，上述杠杆比率数字目前已经来到2.1%，但该公司并未使用此一指标。Krause指出，运用美国公认会计原则(GAAP)计算的杠杆比率数字是更让人感到宽心的4.5%。

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**直言不讳**

两种数据间之所以存在差异，是因为对银行帐上衍生品的估算方法不同。两项数据都未直接与巴塞尔规定的杠杆比率相符；巴塞尔规定是用另外一套办法计算资本，最低不得低于3%。

FDIC强调洪尼格的谈话仅代表其个人立场，该机构并未对个别银行做出评论。

洪尼格先前担任堪萨斯联邦储备银行总裁时，因为对金融危机之后美国联邦储备理事会(FED/美联储)立即祭出宽松货币政策加以反对而闻名。

对于危机过后在全球推行的巴塞尔III规定，他也是大加批评。他称该规定不足以缩小风险最高的银行业者规模，同时也让银行业者可以轻易地钻漏洞。

根据洪尼格提出的数据，其他资本比率偏低的银行还有瑞银集团UBSN.VX的2.52%、摩根士丹利(MS.N)的2.55%、法国农业信贷(CAGR.PA)的2.72%及法国兴业(SOGN.PA)的2.84%。

**倡言杠杆比率**

洪尼格指出，德意志银行1月公布季度大幅亏损，但公布财报当天股价上涨，因该公司已经藉由降低风险加权资产而改善了巴塞尔III资本比率。

“其他德意志银行不堪的例子还包括该公司亏损20亿美元还可以提升资本比率，我不太想说这实在是疯了，但的确是非常荒谬，”洪尼格表示。

洪尼格指出，杠杆比率是评量一家公司在吸收突然发生的损失上一个更好的指标，他已经提出将该比率提升至10%的计画。他说目前巴塞尔规定的3%杠杆比例只是“做做样子”。

反对使用杠杆比率的人士表示，该比率忽略了银行贷款帐目的风险，可以让一家拥有稳健借款人的银行的风险程度看起来跟客户可能不会按时还款的银行一样。

该比率还未能将银行出售资产的难易程度、也就是所谓的流动性纳入考量，也没有考虑到其是否已经对冲相关风险。

不过多位股票分析师指出，尽管德意志银行可能符合监管资本要求，但是其比例看起来仍欠佳。

“其筹资行动获得市场的热情响应，”Berenberg Bank本周在一报告中表示。“不过我们仍旧担心其杠杆程度。”

“我们认为若要在2019年达成巴塞尔规定的3%以上资本比率，则可能需要四年的获利并延后派发股息。”(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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