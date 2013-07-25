独家：美国司法部开启对华尔街金属仓储业的初步调查--消息

英国监管机构因告密事件调查巴克莱执行长Staley
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
路透纽约7月24日 - 知情人士透露，美国司法部已对金属仓储业展开初步调查。之前有抱怨称，多家华尔街银行及大型交易商旗下的仓储公司推涨了价格。
两位消息人士周三表示，司法部至少已向两家拥有仓储业务的公司发出通知，以寻求获得关于种种作为的更多信息。业内用户指称，仓储业者种种作为导致供应短缺及数以十亿美元计的额外成本。
另有一位消息人士称，司法部至少通知一位金属用户这项调查。
金属仓储业亦可能面临美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查，上周CFTC通知仓储公司不要销毁任何与业务有关的文件。
其中一位消息人士称，“司法部已列出了一系列的问题，来评估是否需要采取进一步的行动。”
司法部拒绝就初步调查和通知函置评。
高盛、摩根大通(JPM.N)、嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)和托克亦拒绝置评。这几家公司在过去三年间均收购了大型金属仓储公司。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
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