独家：美国数州检察长加入杜邦和陶氏化学合并案反垄断调查

路透华盛顿11月7日 - 根据三位知情人士称，美国几个州的州检察长已加入联邦当局对杜邦(DD.N)和陶氏化学(DOW.N)合并案的反垄断调查，这项可能重塑全球农业面貌的并购交易将面临更大风险。

消息人士称，预计另外有一些州检察长将参加有关拜耳(BAYGn.DE)准备以660亿美元收购孟山都(MON.N)一案的调查行动。

州检察长的介入，加大了针对这些大型并购交易的检视力度，原本就可能严格且冗长的反垄断调查将更形复杂。

两位消息人士说，包括加州在内，约有七个州已加入杜邦与陶氏化学合并案的调查。一名消息人士表示，目前还不清楚会有多少个州加入拜耳-孟山都并购案调查。

两名消息人士说，这些州忧心大公司在合并之后可能调升农用杀虫剂及除草剂价格，而且竞相推出更好、更便宜产品的意愿可能降低。

上述消息人士要求匿名，因他们未被授权与媒体谈论此事。

杜邦和陶氏化学分别发表声明称，预计交易能获得批准。“在美国，我们正在与联邦和州监管机构、民选官员、以及所有农业利益相关方进行具有建设性的合作，以展示这项合并有促进竞争的益处，”两家公司称。

拜耳在声明称，期待“与监管机构通力合作，以确保有一个圆满结果”。孟山都没有回复寻求置评的请求。

美国司法部将决定是否诉诸法律来阻止合并，而各州提供合并对所在区域影响的信息，并联合行动从企业、交易的批评者及支持者收集数据。

美国司法部在有关州的帮助下，于7月对今年最具争议的两项交易发起诉讼，分别是安泰(AET.N)收购Humana Inc(HUM.N)以及Anthem Inc(ANTM.N)竞购信诺集团(CI.N)的交易。有11个州及哥伦比亚特区加入了联邦政府针对Anthem的诉讼，有八个州及华盛顿特区则加入针对安泰的诉讼。

陶氏化学和杜邦在去年12月同意以全股票方式合并，此宗交易规模达1,300亿美元。之后将分拆成三家单独的企业。

陶氏化学与杜邦的交易，以及拜耳拟收购孟山都，是出售农用种子、肥料、杀虫剂和除草剂业务的四宗合并交易中的两宗。另两宗是中国化工计划买下先正达(Syngenta)(SYNN.S)，及萨省钾肥公司(Potash Corp)(POT.TO)打算收购Agrium(AGU.TO)。

**调查侧重业务重叠情况**

两位消息人士称，各州对陶氏化学与杜邦合并计划的调查，侧重于两家公司在用于杏仁、开心果、葡萄和苹果等高价值作物杀虫剂业务的重叠情况。

有争议的杀虫剂包括杜邦的Altacor和陶氏化学的Intrepid，两者化学成分上不同，但均是用来对抗对杏仁、苹果和其他坚果及水果会造成伤害的昆虫。

根据摩根士丹利2月的研究报告，陶氏化学和杜邦若获准合并，还将掌握41%的美国玉米种子和种子性状市场，及38%的美国大豆种子和种子性状市场。

一位消息人士称，拜耳收购孟山都一案的评估，将可能侧重于两家公司在棉花种子业务的重叠情况。(完)