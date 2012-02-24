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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 08:41 BJT

独家：迪拜国际金融中心预期今年推人民币交易--消息人士

业内人士周四称，迪拜国际金融中心（DIFC）预期今年将允许中国人民币交易。这标志着中国推动人民币国际化的努力迈出重要一步。DIFC是一地区金融中心，数以百计的国际银行、资产管理公司、保险商、律师事务所和其它各类型企业驻扎于此。路透

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