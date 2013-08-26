独家：EBS推出抑制高频交易商新措施

路透纽约8月23日 - 全球最大外汇交易平台之一--毅联汇业(ICAP)IAP.L旗下的EBS本周采取措施，抑制旗下平台网络进行高频交易，这是每日交易量高达5万亿(兆)美元的外汇市场一连串抑制高频交易商的最新出击。

EBS周一针对澳元/美元推出一项交易速度限制。澳元/美元是交易量第四大的货币对。

根据这项限制，澳元/美元买卖单讯息将被打包在一起，然后以随机顺序处理。这可能有助于形成公平竞争环境，因为先发出的交易单未必会先获得处理。EBS指出，随机化过程的速度在1至3毫秒。一毫秒等于千分之一秒。

高频交易商利用强大的电脑模型，以超快速度将大量的小额交易单发出。对于那些在汇市进行跨国交易或对冲风险的较小型银行、资产管理公司、及企业而言，这种操作让他们更难抢在高频交易商之前拿到最好的价格。

路透最先是从不愿具名的市场参与人士得知EBS的措施，EBS发言人随后证实。路透的母公司汤森路透(TRI.N)是EBS的外汇交易平台竞争对手。

EBS已告知市场参与人士，等经过一段评估分析期后，准备将交易速度限制扩大实施到第五大交易货币对--美元/瑞郎。(完)

(编译 蔡美珍；; 审校 隋芬)

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