独家：欧洲央行对银行业者做出让步 审查工作有望如期完成

图为在德国法兰克福的欧洲央行总部附近拍摄的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Alex Grimm

* 欧洲央行誓言要在10月前完成对欧元区银行业者的审查

* 消息人士称央行放弃对一些数据的要求，比如公司增值税等

* 消息人士称取消中间截止日期，某些情况下允许缩小样本规模

* 测试的关键部分维持不变

* 欧洲央行拒绝置评

路透伦敦5月12日 -四位知情消息人士对路透表示，欧洲央行私下里对银行业做出一系列让步，使得银行业者更容易在紧张的最后期限前完成对其业务的审查。

消息人士称，欧洲央行已放弃对一些难以掌握的细节的要求，比如公司借方的增值税数据等，同时还取消一些中间截止日期，并允许银行业者在某些情况下在计算数据时采用较少的贷款样本。

消息人士称，这样的调整并不会有损准确性和审查的全面性，但使得银行业者更有望达到整体期限要求，能够在10月发布审查结果。

这意味着欧洲央行因未能在期限前完成任务而损失公信力的可能性较小。从一开始外界就认为其设定的期限时间太紧张。但若灵活性过大可能令投资者作出负面解读，他们希望欧元区银行业者接受严格的审查。

这场被认为是银行业者经历过的最严格的审查，目的是要鼓励他们承认贷款或投资损失，使其重获投资者信任，并释放发放新贷款的能力，以扶助欧元区脆弱的经济复苏。

欧洲央行坚持认为，一些关键部分不可改变，比如保持对贷款抵押品的独立估值，以及采用外部模型检验银行业者对贷款亏损的预期。

要维持对128家区内银行业者测试的可信度，这些关键部分至关重要。欧洲央行从11月开始将直接监管这些银行，其中包括桑坦德银行(SAN.MC)和德意志银行等国际性大型银行，以及在国家层面具有重要性的马耳他Bank ofVallettaBOV.MT和意大利Monte dei Paschi(BMPS.MI)等。

**工作繁重**

银行业对测试的众多要求有些不满。荷兰国际集团(ING)上周表示，已有“约200名”员工专门负责相关工作。银行业在法兰克福召开的一系列会议上游说ECB做出调整，以减轻相关工作的繁重程度。

ECB尚未公开做出让步。

“把ECB描述成一个完全顽固不化、没有一丁点实用主义的机构并不公平，(尽管)在早期阶段他们在很大程度上是受资产质量评估(AQR)方法指导，”一名熟悉评估的消息人士谈及3月11日公布的285页指南时称。

此消息人士还表示，计划逐步落实后，ECB对贷款数据的要求已分为“必须提供”和“最好提供”两种。另外两名消息人士确认了此消息。这位消息人士指出，“到了某个时候，他们将被要求就每笔贷款提供约300个(电子数据表的)数据格的信息”。

“工作减轻了不少。”

ECB拒绝置评。

另一位熟知ECB想法的消息人士透露，ECB已经同意在评估贷款时无需利用一些很难获得的数据，但强调这次的数据要求仍比银行业已经通过的其它任何一次评估都要规范和繁重。

第一位消息人士表示，ECB已表现得更加灵活，表示如果一家银行的会计年度是到3月截止，那么可以根据其3月而非12月的资产负债表来判断这家银行的状况。ECB拒绝对此置评。

此外，两位消息人士指出，已经大幅削减“样本规模”，并在某些情况下减半，这大大减轻了银行的工作量。第三位消息人士强调，这取决于每个国家的具体情况。ECB亦拒绝就此置评。

**时间紧任务重**

两位消息人士表示，欧洲央行取消了一系列处在中间过程的截止期限，从而减轻了银行业的负担，目前央行只关心最重要的期限，包括6月25日之前完成信用文件的审核。

欧洲央行拒绝置评，但称无论是重要时间表还是10月的截止期限，都是没有商量的。

消息人士说，部分银行没有赶上中间阶段的截止期限，因为他们一直在重新提交双周数据，监管机构要求他们补充数据，或改变数据提交的格式。

了解欧洲央行立场的人士称，央行密切关注银行业的进展情况，如有进度落后的银行，将制定一份补救计划以便重新赶上。

荷兰国际集团(ING)在5月7日公布第一季财报后的电话会议上，公司风险主管WilfredNagel表示，该行完全能够按要求及时全面地提交数据。他的表态与德国商业银行的Engels相呼应。

对欧元区银行业而言，欧洲央行此番审查将作为整个欧盟范围压力测试的基础。欧盟测试旨在了解银行是否拥有足够资本以抵御未来危机的打击。

德国商业银行的Engels在5月7日发布业绩时表示，用来测试银行业的宏观经济危机设想比预期更为严峻，但他所在的银行准备充分，可以通过欧盟的测试。(完)

(编译 李爽/许娜/郑茵 审校 徐文焰/张荻)

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