独家：欧洲央行将在一两个月内大量买债--消息

路透法兰克福10月5日电---欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计划实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之後会暂停买入以进行评估.

到目前为止,欧洲央行会如何执行这项上月由总裁德拉吉公布的买债计划,相关细节仍相当模糊.

经济学家质疑欧洲央行的退场策略为何,也就是一旦欧洲央行开始买进欧元区国家主权债,要如何为"直接货币交易"画下句点.

答案似乎是欧洲央行将固定暂停购买一段时间,这段暂停期可能长达一个月或更长.

在这段期间,欧盟或包含欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)在内的三巨头的审查人员将评估某个国家是否达成援助计划的条件.

消息人士之一称,一旦某个国家与欧盟盟友达成援助协议,欧洲央行将开启"一至两个月"的买债窗口.

"在这个期间之後,欧洲央行将停止购买,然後将是一段评估期.评估之後,将决定欧洲央行是否买进更多,或是停止,"消息人士称."我们会在窗口开启期间大举入市."

另一消息人士也确认了上述流程.多位官员称,德国央行尽管反对德拉吉的OMT计划,也会参与债券购买.该计划将基於各国在ECB的资本金份额,按国别进行.

欧洲央行(ECB)和德国央行均拒绝置评.

德拉吉在周四于斯洛文尼亚的新闻发布会上,在开场白种暗示了该计划.

"一旦目标达成,或未能遵守该计划,我们将退出OMT计划."德拉吉表示,"当计划进行评估时,不会开展OMT计划,且评估期结束确保该计划合规後,计划将重启."

德拉吉周四明确表示,ECB准备好启动OMT计划,但称在於主权国首先求助.

西班牙被视为最可能申请ECB债券购买计划的国家,但目前为止该国尚未作出正式申请.(完)

--编译 王冠中/蔡美珍/田建华;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。