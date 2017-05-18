独家：欧盟考虑打造一个替代伦敦的金融市场--文件草案

路透伦敦5月17日 - 据路透周三看到的一份欧盟文件草案，英国退欧迫使欧盟重新考虑其资本市场联盟(CMU)计划，并迫切地想办法打造一个替代伦敦的金融市场。

伦敦是欧盟目前最大的金融市场，但2019年之后将不再属于欧盟，给CMU计划带来挑战。CMU计划在英国去年公投前已经开始。

“必须调整CMU改革计划，才能迎接挑战，为欧盟27国打造更加自主的资本市场，”欧盟执委会在文件中写道，这里指的是留下的欧盟成员国。

英国首相特雷莎·梅曾表示，希望与欧盟达成包括金融服务在内的自由贸易协议，但这份文件表明，欧盟希望尽可能地复制伦敦金融业。

该文件草案将在6月7日交由欧盟执委会讨论后才有可能公布。草案称，英国退欧使其必需确保续留欧盟的企业拥有渠道进入雄厚的资本市场。

“这号召我们采取更加强有力的行动，更有效的监管，并确保整个欧盟都能享受到CMU的好处，”草案称。

“伦敦城以往聚集了大量流动性，并为欧盟其它地区提供风险管理服务。英国离开欧盟单一市场，增强了进一步发展和整合欧盟资本市场的必要性和迫切性。”

“深入地重建”金融系统是必要的，这“意味着我们要想办法完善欧盟监管和金融政策框架的可持续性”，并扩大“资本市场的地理覆盖范围”。

另外，欧盟执委会已经宣布将于下月公布一项法律草案，收紧对以欧元计价证券清算的控制。

**一系列建议**

文件草案提出了一系列建议以提升欧盟的资本市场，特别是伦敦一直占据主导地位的领域，如机构投资、养老金和股票上市。

文件补充称，欧盟执委会将在第三季提出建议，加强欧盟的欧洲证券和市场管理局(ESMA)的权力，以便让CMU更加高效。伦敦长期以来一直反对加强ESMA的权力。

文件称，明年第二季可能会出台“欧盟小型上市企业法案”(EU Small Listed Companies Act)，以增强欧盟在公司上市方面的吸引力。

根据文件，欧盟执委会将在今年第四季提出一项法律草案，放宽对投资公司的资本金要求，并评估向金融科技企业发放许可证和给予在欧盟内运营的“通行证”事宜。

执委会还将提出支持银行业者账面上不良贷款进行交易的举措。另外，还可能拟定法律，以方便跨境销售共同基金和对冲基金产品。

文件草案是在对CMU进行“中期”评估后拟定的，在公布之前可能会有修订。文件称，有关泛欧洲个人养老金产品的法律草案将在6月底出台。(完)