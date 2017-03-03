独家：欧盟研究制止各国以不当方式吸引英国外迁的金融业务

路透伦敦3月2日 - 欧盟市场监管机构正在研究对策，以制止各成员国监管者为吸引英国金融企业而进行不公平竞争。英国退欧之后，金融企业可能把部分业务转移到欧洲大陆，各金融中心为此纷纷提供各种好处展开魅力攻势。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)对路透表示，正在研究“监管套利”愈演愈烈的风险。这种风险是指一些欧盟国家可能开出比其他成员国监管更轻的条件，以吸引金融企业前来开业，这些国家则可获得就业和高税收收入。

虽然这个问题涉及从任何非欧盟国家流向欧盟的业务，但ESMA的举动发出了初步信号，表明一些监管者认为，可能需要专门针对英国退欧而采取一些预防措施。

许多欧盟国家的监管机构已明确表态，不会容忍“铜牌”伎俩，即正式通过一个欧盟国家的办事处办理业务，但公司高管和资讯科技(IT)系统仍留在伦敦--欧洲的主要金融中心。

但风险在于，在英国退欧后，一些欧盟国家或许会忍不住打破常规，允许这种运作。

这一问题尤其可能影响资产管理行业。在这一领域，英国是仅次于美国的全球第二大中心，为客户管理的资产规模为5.7万亿(兆)英镑(7万亿美元)，其中很多客户来自欧洲大陆。

由于担心可能会失去欧盟资本市场准入，英国的金融公司正在决定是否将部分业务和员工迁至在欧洲大陆或爱尔兰。

法兰克福、巴黎、卢森堡和都柏林都在竞相吸引银行业者、市场基础设施公司、保险商或资产管理公司。

ESMA的一位发言人说，ESMA的研究涉及的问题是，当来自另一个国家的金融公司表示有兴趣获得牌照或申请牌照时，欧盟一国的监管机构可能会面临的问题。

“重点不是不同金融中心的效率问题，而是可能导致监管套利的委外及授权问题，”ESMA的发言人说。

委外及授权所指的是，欧盟一国境内企业的主要运营功能是在非欧盟国家执行完成，例如基金管理。举例来说，疑虑可能集中在一家公司获得在一欧盟国家经营子公司的执照，但获准将该事业的多数业务从英国的办公室处理。

欧盟的规定中含有安全措施，以确保服务的延续性，并清楚界定管理责任。

金融监管机构已经向银行业者表示，他们将必须持有一定额度的资本、营业地点一定要有资深员工、风险模型得先获得批准，才能够取得在欧盟内各地运营的执照。

欧洲央行有很大的权限可以强行限制，因先得要由欧洲央行发出执照，举例来说，一家总部位于伦敦的银行打算将业务搬到法兰克福时，先得取得欧洲央行发出的执照。

在各种市场等等其他领域不必然会是这种情形，因为其他领域缺乏这类强而有力的跨欧洲监管者。

一名伦敦金融产业官员表示，关于给予新公司权限问题，欧盟各地监管机构拥有某种程度的一致做法是合理的。

“但ESMA功能不彰，因他们只能提供不具法律约束力的建议，各国监管机构可以自由忽略，”该名官员称。

与英国退欧相关的变动已经正在讨论中。(完)