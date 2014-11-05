独家：欧元区各国央行总裁将挑战德拉吉对欧洲央行的领导方式（更新版）

路透法兰克福/巴黎11月4日 - 欧洲央行消息人士周二表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式讳莫如深，而且沟通缺乏一致性，他们将敦促德拉吉的行动要更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。

消息人士表示，欧洲央行管理委员会在上次政策会议上一致明确不对外公开央行资产负债表会扩大多少，但会后德拉吉却马上说出了一个扩大规模的目标，各国央行总裁对此尤为愤怒。

“这恰恰造成了我们本希望不要有的预期，”一欧洲央行内部人士说，“现在可好，对于我们所做的每件事情，外界都会以将资产负债表规模扩大1万亿欧元的目标来做衡量。德拉吉是在作茧自缚。”

各国央行总裁与德拉吉之间的嫌隙将可能限制他未来几个月采取更大胆举措的空间。欧洲央行正面临是否购买主权债以抵御通胀下降和经济停滞的重大抉择，而央行管理委员会24位委员中大多数是欧元区各国央行的总裁。

接受路透访问的消息人士称，在欧洲央行周四举行的月度政策会议前，一些管委会委员计划在周三举行的非正式工作晚宴上向德拉吉表达他们的忧虑。

德拉吉2011年接替前总裁特里谢时，许多欧洲央行人士都对他那种更为随意的风格表示欢迎。他在提高开会效率、放权和集思广益等方面作出的努力，为央行带来了新作风。

不过，随着欧洲央行放宽货币政策并更多地采用非常规措施的决定变得越来越有争议，央行内部人士指出，德拉吉也变得越来越独断专行，或是只与少数几个亲信商量决定，甚至不会去征求一些重要部门主管的意见。

“德拉吉变得愈发讳莫如深...更加不能体现集体意见了。管委会成员有时觉得自己被蒙在鼓里，完全不知情，”欧洲央行的一位资深内部人士称。

“特里谢以前还常常征求意见并进行很多沟通，”另一名欧洲央行消息人士称，“以前他会费很多力气让大家建立共识。”

本篇报导中接受访问的欧洲央行消息人士和欧元区国家央行总裁均拒绝具名，因为欧洲央行的内部决策讨论过程是保密的。

**央行执委都被蒙在鼓里**

两名消息人士表示，在德拉吉近期做出两项重要政策声明前，就连央行执委会委员都不知情。欧洲央行执委会是由六人组成的核心决策圈。

德拉吉的这两次重要政策声明，一次是在8月美国怀俄明州杰克森霍尔全球央行年会上，他强调欧元区通胀预期在持续回落，并承诺要采取行动应对这个情况；另一次是在9月4日欧洲央行政策会议后的记者会问答环节中，德拉吉表示，欧洲央行计划将资产负债表规模扩大到“2012年初的水准”，当时正值欧元区危机最严重的时期。

消息人士表示，这尤其令欧洲央行管委会成员感到愤怒，因为当天他们才刚刚在政策会议上一致同意不给“庞大的”资产购买计划贴上任何具体的价码。

“我们在会上明确达成一致...不公布任何数字，”一位央行官员表示。“德拉吉提及2012年的资产负债规模，这使很多同侪感到恼怒。所以他不得不略有收敛...以作补偿。”

欧洲央行对此事未予置评。

几名欧洲央行消息人士表示，德拉吉减少了召开管理委员会会议之前的政策文件传阅，显然是因为担心反对派(尤其是德国央行官员)会泄露有关内容，从而阻挠或质疑相关决定。

今年10月，德拉吉与德国央行总裁魏德曼的关系出现最严重的恶化，之前德国公开批评欧洲央行的政策，而在国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议之际，德拉吉和魏德曼身边负责媒体沟通的官员分别召开新闻简布会相互指责。

一名欧洲央行消息人士称，10月24日在欧盟峰会上与德拉吉见面的德国总理梅克尔，曾私下敦促两人修复关系。当天在回答有关路透报导的德拉吉与德国政府和德国央行之间的紧张关系时，梅克尔特意公开赞扬了德拉吉。

消息人士称，在梅克尔介入后，德拉吉与魏德曼上周会面以试图消除隔阂，但未能解决所有的政策分歧。

梅克尔的办公室对她会见德拉吉的消息不予置评；对于上周德拉吉是否与魏德曼见了面，欧洲央行和德国央行也不予置评。

“我们现在知道，越往前走，就会越远离魏德曼，”一名曾试图调和两人之间矛盾的央行官员表示。“他显然不会改变自己的立场。”

一名欧洲央行消息人士说，德拉吉愿意信赖的少数几位国家领导人之一是法国央行总裁诺亚，后者在1999年推出欧元时就是欧洲央行管理委员会成员。但另一名消息人士称，这并未妨碍诺亚投票反对德拉吉购买资产支持证券和有担保证券的计划，诺亚认为此举准备不足，且技术上存在缺陷。

在月度利率制定会议上，每当首席经济学家普雷特与执委科尔就经济情况与金融市场做完报告后，德拉吉有时似乎不会去关注各国央行总裁的意见。

“他就是坐在那儿，眼前摆着三支手机，有时候会发短信，或者出去打电话或接电话，”一名经常出席会议的消息人士表示。有一位央行总裁甚至因为德拉吉不在场而没有发言，这种情况至少发生过一次。

“这种情况已经稍有改善。他现在会多加留意了，”该消息人士说。

欧洲央行管委会目前对于应对超低通胀率的各种政策建议存在严重分歧，但很难说这些分歧是导致德拉吉采取讳莫如深领导方式的原因，或是说后者导致了分歧的深化。

消息人士表示，如果已然低于央行目标的通胀率进一步下降，在24位管委会成员中，至少会有7位甚至10位委员反对采取美国式的量化宽松举措，即印钞购买欧元区成员国公债。

反对者包括执委莫尔许与劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)，以及德国、荷兰、卢森堡、爱沙尼亚、拉脱维亚等国的央行总裁，可能还包括斯洛伐克、斯洛文尼亚和奥地利央行的总裁。

前述欧央行消息人士表示，日本这样的单一主权国家的确能以微弱多数票通过对货币政策做出激进的改变，但如果德拉吉试图靠微弱多数票的支持，在整个欧元区强制推行量化宽松，将会在政治层面引起强烈反应。

消息人士皆表示，德拉吉需要征求更多国家央行总裁的意见，努力建立更广泛的共识，以提高量化宽松在欧元区的可行性。(完)

(编译 李爽/利棣儿/王颖/陈宗琦；审校 白云/徐文焰)

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