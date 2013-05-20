独家：欧盟称华为与中兴通讯违背反倾销与反补贴指导规则

* 欧盟贸易执委卡瑞德古特称中国企业对欧洲战略性产业构成威胁

* 卡瑞德古特称与中国谈了一年多，没有任何结果

* 与美国之间的贸易谈判可能改变全球贸易格局

路透纽约5月18日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周五首次正式点名中国移动通讯设备生产商华为和中兴通讯，称其违反了反倾销与反补贴指导规则。

卡瑞德古特表示，准备对这些中国企业的反竞争行为发起正式调查，以保护欧洲具有“战略意义”的产业。

“华为和中兴通讯正在欧洲市场倾销产品，”卡瑞德古特在接受路透独家访问时表示。随后卡瑞德古特将与美国企业会谈，为与美国谈判自由贸易协定做准备。欧美谈判预计在7月开始。

欧盟是中国最重要的贸易伙伴，而中国是欧盟的第二大贸易伙伴，仅次于美国。去年中国对欧盟商品出口总额达2,900亿欧元(3,720亿美元)，自欧盟进口达1,440亿欧元。

卡瑞德古特表示，这些中国企业获得的廉价资本“形成扭曲的竞争环境，这是问题的关键”。他指的是华为与中兴通讯(000063.SZ)，二者分别是全球第二大和第五大电信设备制造商。

以前华为与中兴通讯均否认从非法的政府支持中受益。

**战略性停顿**

卡瑞德古特办公室周三表示，准备进行调查，但暂时搁置。当时也没有正式点名企业。这是为了与中国进一步进行协商，希望找到解决办法。

“我们已经就此进行了三轮磋商，不过没有令人满意的结果，”他称。

“这两大贸易伙伴在具有战略重要性的行业找到和平解决途径，对于整个世界经济和贸易都有好处。但需要双方协商，我们也有决心，”他称。

中国商务部周四称，如果欧盟执意对中国无线通信设备及其组件启动“双反”(反倾销、反补贴)调查，中方将采取措施维护自身合法权益，维护中国企业的利益。

欧盟通讯设备制造商尚未抱怨担心中国报复。因此若欧盟立案调查，这将是欧盟首次主动发起此类调查。爱立信(ERICb.ST)占市场份额35%，为全球最大的电信设备制造商。该公司表示反对欧盟行动。

“我不想累述制裁是怎样，大家都知道。中国和我们一样了解我们的程序。他们非常了解我们可以采取的手段，”卡瑞德古特称。

中国每年向欧洲出口价值逾10亿欧元的网络和基站等电信设备，占据近四分之一的市场份额。

卡瑞德古特没有透露他是否将对价值210亿欧元的中国太阳能电池板征收惩罚性进口关税。

**文化产业谈判**

欧洲正在与中国打贸易战，目前进行的34宗贸易调查中有18宗针对中国，但卡瑞德古特表示，他也非常希望同美国政府展开贸易协定谈判，重点在于使彼此的监管规定更加兼容。

“由于这项协议将带来真正的规则改变，因此其中最重要的部分就是监管(要素)，”他说。

欧盟和美国共计占全球将近一半的经济产出和30%的贸易，每日的商品与服务双边贸易额达27亿美元。这些是双方在2月宣布将开展双边贸易谈判时宣布的数字。

在谈判展开之前，法国已经要求将电影和电视产业排除在谈判内容之外。

法国长期以来一直为贸易事务中的“文化例外(cultural exception)”进行辩解，认为这样做是必要的，可以保护欧洲艺术免受好莱坞主导的市场力量的冲击。

根据美国电影协会(Motion Picture Association of America)的最新数据，2010年美国影视业出口额为135亿美元，较2009年下降2%，但比2006年增加6%。

卡瑞德古特表示，欧盟要讨论的并不是“削减欧洲电影制片厂商补贴”。相反，他第一次支持将音像行业纳入谈判，以便欧洲企业可以从数字媒体领域的发展中获益。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/郑茵 审校 张荻/李爽)

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