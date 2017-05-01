独家：欧盟将放松衍生品交易规定 推迟欧元清算业务变更

路透伦敦4月28日 - 路透见到的一份文件显示，欧盟执委会提出的新规将减轻衍生品市场的负担，并促进竞争。这份文件并未提及会采取何种举措来限制英国退欧后在英国的欧元清算业务。

根据该计划，退休基金将有另外三年的豁免期，不用履行其应承担的一项衍生品交易清算义务，避免将数十亿欧元用作交易担保。银行业人士预计欧盟执委会将在周三公布该计划。

“拟议中的修改将降低合规成本及市场人士所承受的负担，”路透见到的提案草案称。

银行业人士表示，关于限制英退后在该国进行欧元清算业务的尝试，至少要推迟到6月底，也就是远在英国大选之后。

欧盟执委会对于文件或欧元清算业务的讨论不予置评。

伦敦证交所(LSE)曾经表示，转为在欧陆进行欧元结算或将造成伦敦失去数以千计的岗位。

自金融危机以来，所有交易都必须向一个交易信息库报告，欧盟执委会提议将信息库中的违规罚款上限提高到20万欧元(217,780美元)，以提高数据质量。

欧盟执委会还提议，应该仅由交易的一方来进行报告，而非现行的由交易双方提出报告，从而使欧盟与美国保持一致。

该文件称，改进结算渠道将使更多市场参与者得以管控风险、降低市场出现意外震荡和业务中断的可能性。

欧盟执委会提议给予自己新权力，可暂缓履行对某些品种衍生品交易的清算义务。

上述提议在成为法律前，必须得到欧盟成员国与欧洲议会的批准。

欧洲议会和各成员国正施压欧盟执委会，要求把欧元计价衍生品的清算工作从伦敦迁至欧元区。目前伦敦在此类业务活动中仍占据主导。

决策者称，清算业务搬家后，欧洲央行将可在英国退欧后直接进行监管。

“外界一直有一些关于清算地政策的传言。我们听说这个问题仍在讨论中，但可能不会出现在下周公布的文本当中，”一位行业官员称。

执委会已计划在6月28日的会议上，对衍生品法规进行进一步“修订”，不过具体内容不明。(完)