独家：欧盟将无条件批准ICE以82亿美元收购NYSE--消息人士

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透布鲁塞尔6月17日 - 两名了解情况的消息人士周一表示，欧盟反垄断机构将无条件批准洲际交易所(ICE)以82亿美元收购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N。
“这宗交易预计将得到批准，没有任何附加条件，”一名消息人士表示。由于此事的敏感性，此人要求匿名。
预计欧盟执委会将在6月24日之前就上述交易做出决定。(完)
(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。