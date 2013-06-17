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国际财经 | 2013年 6月 18日 星期二 07:20 BJT

独家：欧盟将无条件批准ICE以82亿美元收购NYSE--消息人士

路透布鲁塞尔6月17日 - 两名了解情况的消息人士周一表示，欧盟反垄断机构将无条件批准洲际交易所(ICE)以82亿美元收购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N。

“这宗交易预计将得到批准，没有任何附加条件，”一名消息人士表示。由于此事的敏感性，此人要求匿名。

预计欧盟执委会将在6月24日之前就上述交易做出决定。(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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