独家：欧盟称会考虑与中国签自贸协议 但中方需先开放市场

* 欧盟表示，是否与中方签署自由贸易协议，要视中方是否作出让步而定

* 有国家担心，考虑签署自由贸易协议的表示可能发出错误讯息

路透布鲁塞尔5月22日 - 路透周二得到的文件显示，欧盟愿加深与中国的贸易关系，但希望北京当局先做出让步。

欧盟监管方加大对中国当局的施压力度，威胁对中国太阳能面板和电信设备征税；而与此同时，布鲁塞尔方面也拿贸易协议来吸引中国。

欧盟执委会本月料将获得与中国就投资协议进行磋商的授权，但路透得到的文件显示，如果中国方面给予合作，欧盟甚至可能会考虑签署更加积极的贸易协议。

这份由欧盟外交部起草的草案文件显示，如果中国能“从根本上解决当前进入中国市场的障碍问题及竞争方面的忧虑”，那么自由贸易协议(FTA)是可以期待的。

中国在去年中欧峰会提议加深双方在多个领域的联系，而这份战略文件就是欧盟的回应。今年预计在秋天召开的中欧峰会可能会就这份草案文件达成共识。

该文件显示，“如果达成上述积极的投资协议，将发出强烈信号，表明了通过有效途径来加深双方关系的意愿和能力。”

**法意两国表示担忧**

但据欧盟消息人士和文件显示，仅仅是与中国签订FTA协定的建议，就已经引起法国和意大利等欧盟成员的担忧。法国和意大利在上周欧盟贸易专家会议上，带头反对这份战略提议。

德国和其它成员国表示，欧盟应该寻求先与中国签署一项伙伴关系与合作协定(PCA)，随后再考虑FTA协议。欧盟2007年启动PCA谈判，但谈判仍然处于僵局。

布鲁塞尔智库ECIPE的Fredrik Erixon表示，PCA涉及的目标广泛，导致谈判进展不利。

另一份欧盟文件也响应了这种说法，称谈判“陷入僵局，因为双方的期望值不同，未来很难取得进展。”

中欧战略提案草案提出了多个合作领域，从环境到金融服务。

布鲁塞尔希望欧洲绿色科技企业能为中国城市现代化提供帮助，并与中国在非洲开展合作，“重点放在原材料和大宗商品上”。

欧盟还希望在2014年前与中国就出口信贷监管达成协议，也呼吁中国进一步对欧盟银行业开放。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 郑茵/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。