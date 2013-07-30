独家：欧盟将同意美国航空与全美航空合并计划--消息人士

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透布鲁塞尔7月29日 - 三位知情消息人士周一透露，AMRAAMRQ.PK旗下的美国航空和全美航空集团(US Airways Group)LCC.N在同意放弃一条跨大西洋航线上的起飞降落权(slot)后，其110亿美元的合并计划将获得欧盟批准，从而成为全球最大的航空公司。
两家公司本月稍早同意放弃希思罗机场和费城机场的起飞降落权，因之前欧盟执委会对该航线存在竞争减弱的疑虑。
“该合并案将获得批准，”一位消息人士表示。
反垄断监管机构一般都会要求合并的航空公司放弃一些起飞降落权给新的加入者，以维护市场竞争。
欧盟执委会将在8月6日前对合并计划做出裁决。其发言人Ryan Heath拒绝置评。
全美航空不愿置评。该公司股价周一收高0.7%至19.23美元。
暂时未联系到美国航空发表评论。其股价收升0.52%报5.75美元。
美国航空在2011年底寻求破产保护，现在希望借助此次并购交易摆脱破产保护状态。
美国监管机构也在审查该交易，此为美国航空业者在过去六年中涉入的第四宗并购案。并购交易可能有助于加快航空产业的复苏，因为保留下来的少数几家业者会有更大的实力提高票价。
美国航空在本月稍早提交给监管机构的文件中表示，加拿大、巴西与墨西哥的反垄断监管机构对交易进行了审查而未采取进一步行动。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 张涛)
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