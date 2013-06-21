独家：欧洲第二大支付卡处理公司Nets拟以10-20亿欧元出售

路透伦敦/纽约6月20日 - 四位知情人士称，欧洲第二大支付卡处理公司Nets已聘请摩根大通(JPM.N)，拟以10-20亿欧元的价格出售。

一位消息人士称，买家可能包括私募股权公司Advent、贝恩资本，以及法国IT公司Atos (ATOS.PA)。贝恩资本曾在2010年从苏格兰皇家银行手中买下了支付公司WorldPay。

消息人士称，由于支付卡服务能提供稳定现金流，且不受经济周期影响，因此对私募股权公司颇具吸引力。

Nets为一家私有公司，主要股东包括Nordea Bank(NDA.ST)、DNB(DNB.OL)和丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)。该公司是2009年通过挪威和丹麦的两家支付服务公司Nordito AS和PBS合并而成立。

Nets、摩根大通和Advent拒绝置评，路透无法立即联系到贝恩资本和Atos发表评论。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。