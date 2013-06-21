独家：欧洲第二大支付卡处理公司Nets拟以10-20亿欧元出售

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透伦敦/纽约6月20日 - 四位知情人士称，欧洲第二大支付卡处理公司Nets已聘请摩根大通(JPM.N)，拟以10-20亿欧元的价格出售。
一位消息人士称，买家可能包括私募股权公司Advent、贝恩资本，以及法国IT公司Atos (ATOS.PA)。贝恩资本曾在2010年从苏格兰皇家银行手中买下了支付公司WorldPay。
消息人士称，由于支付卡服务能提供稳定现金流，且不受经济周期影响，因此对私募股权公司颇具吸引力。
Nets为一家私有公司，主要股东包括Nordea Bank(NDA.ST)、DNB(DNB.OL)和丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)。该公司是2009年通过挪威和丹麦的两家支付服务公司Nordito AS和PBS合并而成立。
Nets、摩根大通和Advent拒绝置评，路透无法立即联系到贝恩资本和Atos发表评论。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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