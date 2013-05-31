独家：欧洲计划大幅下调金融交易税税率

* 新方案将大幅下调股票交易税率；2014年可能只会开始对股票交易征税

* 修改后的征税规模可能缩小至原计划的10分之一

* 债券、衍生品交易税开征时间将会更晚

* 银行业反对征税，英国采取法律措施

路透布鲁塞尔5月30日 - 计划征收金融交易税的一些欧洲国家将大幅调降税率，征税额恐减少高达90%。同时，而该税种的全面实施时间也可能推后数年。若果真如此，这将是银行业的一场重大胜利。

这些变化会冲淡金融交易税的影响。修改税率的计划还没有正式提出，但参与该项目的官员向路透透露了这一消息。

德国、法国和其它九个欧洲国家已计划开征金融交易税，而银行业一直在积极游说反对。交易税也遇到了来自英国的法律挑战。英国不愿加入征税行列，但又担心被迫代表其它欧盟国家征收这项税款，导致伦敦金融中心的交易业务外流。

根据最新模型，债券和股票交易的标准税率可能会降到交易额的0.01%，低于欧盟最初计划的0.1%。一名高级官员表示，这样只会征到大约35亿欧元的税款，远低于当初预期的350亿欧元。

此外，该税实施的步伐可能会放慢：原定从2014年起对股票、债券和部分衍生品交易开征，但明年可能只会开始对股票交易征税。可能两年后才对债券交易征税，衍生品交易税开征的时间甚至会更晚。

实施计划也有可能全部作废。例如，如果交易税导致交易商为避税而将交易转移到海外，就可能出现上述结果。

交易税的赞成者认为，上述修改计划将使其变得毫无意义。

最终决定将由同意开征金融交易税的那些国家做出，这可能需要几个月时间。比如说德国就不可能在9月大选前公开支持下调税率，因为梅克尔的联合政府曾对此作出承诺。

负责税务政策的欧盟执委Algirdas Semeta的发言人表示，这个提案还需要完成很多技术性工作。

她表示，“就当前进展速度来看，2014年实施金融交易税仍是可行的，但2014年1月开征的可能性较小。”(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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