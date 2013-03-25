独家：美联储要求银行业者在发放奖金时不要与同业比较

路透纽约3月22日 - 据薪酬顾问和其他了解情况的人士透露，美国联邦储备委员会(美联储)正要求银行业者在发放奖金时不要和同业作比较，而完全要看自身的盈利能力。

向高层发放奖金时一定程度要看业绩表现是领先还是落后于同行，这是华尔街一个根深蒂固的习惯。美联储希望改变这一情况。

消息人士称，美联储担心这种比较相对业绩的做法可能鼓励企业高管为向实力更强的同业看齐而甘冒奇险，并在银行业绩其实并不好的时候向管理人员发放奖金。监管机构亦担心，银行可能在需要控制薪酬以保存资本的时候却向管理人员派发巨额奖金。

多德弗兰克金融改革法案赋予美联储就华尔街薪酬问题实施新规的权力。当前，美联储只是在与银行对话，尚未颁布正式的法规或指令。

国会议员和监管机构希望，改变薪酬发放的做法将降低未来发生金融危机的风险，不过一些企业管理专家质疑，不再考虑银行的相对表现能否明显约束冒险行为。

美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛集团(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)等大型银行最新发布的股东委托书显示，它们在考虑薪酬水平时，都会与同业进行比较。这些银行的发言人不愿就银行与美联储的讨论情况置评，称因为受到相关限制和处罚规定的约束，无法就保密事项公开表态。

一些在大银行负责制定薪酬计划的人士则认为，在业务不错的时期，对于表现突出的管理人员给予激励能使他们保持干劲而不是随波逐流。

纽约的咨询公司Compensation Advisory Partners主要负责财务服务的合伙人Rose Marie Orens称，美联储已就相对表现薪酬等问题与她的部分客户进行了接触。

她说，美联储还询问一些银行，是否应将奖金上限控制在最初薪资目标的1.25或1.50倍，而非目前行业标准作法的2倍。

Orens指出，美国120家最大银行中，约有一半将相对表现作为确定管理人员奖金的主要指标。

支持相对绩效衡量指标的人士称，此举可令银行管理人员不能仅由于经济成长而获得奖金。

一些研究公司管理的学术界人士指出，任何公式都有其缺陷。

“对一家公司而言，完美的绩效评估计划并不存在，”斯坦福大学商学院教授David Larcker表示“每一种公式都有缺点、风险或者被钻空子的可能。”他主要研究企业管理层薪酬如何影响企业表现。

近几年来，实现盈利目标非常艰难，因为利率处于低位、客户需求疲弱及监管新规出炉均损及营收。投资者一直在给银行业施压，要求减少薪酬方面的开支，来提振获利水平，愈来愈多银行业者接受这一观点。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)2009年就没有获得绩效奖金，部分是因为摩根士丹利未能达到相对股东总回报率的目标。

去年花旗集团股东表决反对执行长潘迪特的薪酬计划后，董事会与大股东会谈。花旗集团本月在股东会说明书中称，股东表示他们倾向于以股东回报率相对表现为标准。

说明书提到，投资者希望即使是在时局艰难的情况下，花旗集团董事和管理阶层仍有权决定向高层主管派发奖金。

但以相对同业作为标准亦有明显缺陷。许多公司会调整比较对象，来粉饰自己的业绩。一项由宾州州立大学和伊利诺伊大学厄本那—香槟分校的教授对标普1,500家公司股东会说明书的研究显示，许多公司经常选择表现不佳的同业竞争对手作为对比组。

德勤管理顾问金融服务薪酬部的主管Robert Dicks表示，美联储担心银行业者以短线眼光，将有限资金用于发放奖金。

另一种作法是将银行获利能力与承担风险情况合并考量，作为发放奖金根据，以避免高层主管为了创造微小获利而承担大量风险。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/兰秀娟; 审校 张荻/侯向明/蔡美珍)

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