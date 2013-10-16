独家：美联储本月或不会缩减QE--费希尔

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透纽约10月15日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周二表示，美国“不计后果的”财政政策可能迫使美联储本月维持货币政策不变。费希尔是美联储内部批评购债计划的官员之一。
货币政策强硬派费希尔称，财政僵局意味着，在10月29-30日的政策会议上，他也很难主张缩减购债。
“我个人认为，不会缩减购债，”费希尔周二对路透表示。“现在形势太微妙。”
议员们努力在周四提高举债上限的最后期限前达成协议，以避免债务违约。
如果全球最大经济体美国违约，可能引发金融市场动荡，并拖累美国及全球经济成长。
他说，本月“我个人将很难主张缩减”。
费希尔表示，即使国会议员达成可以避免近期债务违约的协议，“也未根本解决问题”。
对于2014年初将再度遇到政府关门和债务上限问题的担心，导致周二的美国短期公债标售结果糟糕。对于三个月和六个月国库券的需求降至2009年以来最低。
费希尔表示，仍相信美联储本应该在9月采取行动，部分是为了增强其沟通信誉。
但即使面临债务违约威胁，费希尔仍想向市场保证，美联储将做出必要反应以“防止市场动荡”。
在某种意义上，美联储是美国政府在市场中的代理机构。
“我坚信，我的同事们和我，比2011年的时候准备更加充分，”费希尔表示。2011年8月，美国政府只差几天就可能陷入违约状态。
费希尔不愿详谈美联储的应急方案。
费希尔长期以来一直指责美国国会和总统奥巴马未能就将来税赋、政府支出及监管敲定明确的政策。他称，美联储超宽松货币政策旨在鼓励企业招聘，但上述政策不明确，企业将不会招聘人手。
周二，费希尔进一步阐述这一观点，指出财政“过失”可能也会拖垮美联储。
他表示，更确切地说，政府停摆让美联储难以开展工作。政府停摆已经导致包括9月失业率在内的多项关键经济数据延迟公布。
费希尔称，预计受政府部分关门影响，未来几个月美国公布的经济数据将“很稀少”。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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