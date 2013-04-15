独家：G20财长会议将考虑债务与GDP之比降至远低于90%的提议

路透都柏林4月13日 - 20国集团(G20)财长会议将于下周在华盛顿召开。一份为这次会议准备的文件显示，他们将考虑把长期公共债务与国内生产总值(GDP)之比降至远低于90%的提议。

这项提议是由G20经济增长框架研究小组的联合主席提出的。根据2010年G20领袖在多伦多达成的协议，到2016年债务将停止增长。之后G20领袖又在去年6月达成了2016年之后的债务削减目标。

“联合主席提议：‘在更长时间内，G20成员国的财政政策应该转向这样一个目标，即债务与GDP之比远低于90%。’”为参加此次会议的欧盟代表准备的文件显示。

文件称：“我们认为联席主席有关财政目标的提议为讨论提供了良好的基础。”路透见到了这份欧盟财长已于周六批准的文件。

欧盟为自己制订了一个更加激进的目标，即债务与GDP之比不超过60%。欧盟还将建议，G20的债务与GDP之比越低越好。

“以我们的经验...确定60%的参考值，表明加大力度控制债务的重要性。为了维持经济复苏而认真进行财政整顿的过程中，有必要实行这样的债务目标，”文件显示。

“G20发达国家应致力于共同的减少债务目标，包括实行财政改革计划，这将使政府整体债务水平呈现明确可信的下行趋势，”文件称。

这样的目标对于欧盟来说很容易，因为欧盟的债务与GDP之比目前为90%，对这一比率约为105%的美国来说也不难。但对于日本等国或许不太可能实现，因为日本的债务与GDP之比远超过200%。

为了对抗通缩并刺激萎靡的经济成长，日本央行实施全球最猛烈的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间向经济注资约1.4万亿美元。

日本财务省财务官古泽满宏周五表示，预计G20会议上将讨论日本等发达经济体的货币宽松政策对新兴市场经济体的溢出效应。

“我们欢迎日本采取措施重振国内经济。但长期疑虑仍存在，因为当前的经济政策有可能增加日本对财政和货币政策的依赖，而日本需要进行大胆的结构性改革来应对根本挑战，”文件指出。

“考虑到日本处于高位的整体公共债务水平，我们支持日本即将实施的财政整顿举措，其中包括在2014和2015年提高消费税，”文件表示。

欧盟还将呼吁中国加速金融业改革，加强社会保障网，并加快汇率机制市场化的进程。(完)

(编译 程琳/李爽; 审校 张荻)

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