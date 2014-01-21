独家：法国燃气苏伊士集团收购Talisman夭折 新目标锁定美国AES

路透伦敦1月20日 -据银行和业内消息人士透露，法国燃气苏伊士集团(GDF)GSZ.PA去年末收购加拿大能源公司Talisman EnergyTLM.TO遭对方拒绝，该公司打算在欧洲之外进行价值100-200亿美元的收购。

两位直接了解情况的消息人士称，GDF的财务顾问评估了若干规模较大的潜在收购目标，其中包括美国电力公司AES(AES.N)，因为GDF的首席执行官Gerard Mestrallet希望在2016年退休之前达成一项对公司转变具有影响意义的交易。

该公司出价170亿美元(包括债务)收购Talisman，这个交易如果成功将能够扭转该公司的局面，推动其进入上游业务并增强在南美和亚洲等快速发展地区的实力。

不过双方未能达成一致，GDF最近在12月初提出的书面收购要约拟收购Talisman的部分资产，但遭到后者董事会的拒绝。消息人士称，此后双方一直没有再接触。

“GDF对Talisman最佳资产给出了比较低的报价，所以成功的希望不大，”一名消息人士称。

“(这个报价)行不通，”另一位消息人士称。

GDF、Talisman Energy和AES均拒绝就此置评。

Talisman收购案涉及GDF的中国合作伙伴--中国投资有限责任公司(CIC)CIC.UL。中投也是一家聚焦勘探和生产的公司，由于资金实力雄厚，该公司或许已承诺为未来的资本投资提供资金。

消息人士指出，美国企业AES仍是GDF的潜在收购目标，因为AES在GDF尚未涉足的哥伦比亚等地区都有业务。

银行业人士表示，中投是AES的第二大股东，这也可能减轻收购交易的融资压力，且有助于为达成交易赢得更多支持。

目前无法立即联系到中投置评。

**疯狂的想法**

即便有CIC支持，一些银行业者仍认为，收购AES或Talisman可能考验其财务状况，因为评级机构给GDF带来降低净债务的压力。截止9月末，GDF净债务达到近300亿欧元。

“从财务角度讲，这个时候进行收购是疯狂的举动。这将对GDF的债信评等产生严重的负面影响，”一位银行人士表示。

“理论上收购AES是非常好的交易，未来五年GDF也很有可能这么做，但在危机时期，而且鉴于他们当前的杠杆水平，这不可行，”这位银行人士补充道。

其他人认为，融资可以通过股份支付、针对AES每项资产在本土发债、或在市场上售股来实现。

“对GDF来说，150亿美元的交易完全可行。银行确实非常渴望，因为今年该领域交易非常少，因此他们非常愿意支持像GDF这样的大型公司，”比较了解GDF的一位行业银行业人士称。

“他们知道他们会收回这些钱。GDF在出售资产方面一直表现不错，”这位行业银行业人士说。

他认为，围绕AES的关键点在其复杂的法律架构上。“尽职调查将非常困难。但如果GDF给AES出个好价钱，他们或许会同意。”(完)

(编译 李春喜/许娜/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰)

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