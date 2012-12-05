独家：通用电气旗下瑞士消费贷款事业求售 瑞银可能出手-消息

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透苏黎世12月4日电---两名知情人士表示,通用电气(GE.N)打算出售旗下瑞士消费者贷款业务,而瑞银集团UBSN.VX是有兴趣者之一,而此交易规模可能达到15亿瑞郎(16.2亿美元).
消息人士向路透表示,至少有两家业者打算在标售过程中提出标单,而瑞银集团为其中之一.
"通用电气希望在第一季末之前敲定出售GE Money Bank一案,"一名消息人士表示.
瑞银集团及GE Money Bank在瑞士的发言人士不愿对路透置评.
这个处分资产案是通用电气削减非核心资产计画的一部分,而其中也包括出售泰国第五大银行业者Bank of Ayudhya (BAY.BK)的15亿美元股份.
若瑞银集团收购GE Money Bank,这将是这家瑞士最大银行业者自金融危机以来的首宗大型交易;该行在金融危机中蒙受多达500亿美元的次贷损失,并於2008年接受瑞士政府纾困.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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