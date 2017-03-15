独家：德国力图在G20公报外增加一份文件 敦促支持自由贸易--消息

路透东京/柏林3月15日 - 在本周召开的20国集团(G20)财经领导人会议上，德国将敦促G20成员国支持一系列原则，其中包括自由贸易。而特朗普政府或许将此视为对其保护主义立场的挑战。

G20消息人士透露，本次会议的主办国--德国将在G20联合公报之外的另一份文件中强调全球自由贸易的重要性，这个举动不同于往常。

这突显出德国想要拒绝美国公然要求G20集团淡化对自由贸易承诺的意愿。德国总理默克尔也正在准备周五她与美国总统特朗普之间的首次会晤。

给联合公报附加另外一份文件，可以让德国明确它的重点，并避免被有关贸易保护主义和汇率问题的激烈讨论所冲淡。

G20主席国在公报之外另发一份文件，尤其是这份文件在基调和优先性方面还与主要公报不同，这种情况比较罕见。

G20国家财经首脑周五和周六将在德国巴登巴顿开会。这将是特朗普政府代表首次参加G20会议。

路透看到的G20主要公报草案似乎接纳了特朗普有关贸易的观点，弃用了抵制“各种形式贸易保护主义”的措辞。

但任何削弱自由贸易承诺的尝试都可能遭到仰赖全球出口的新兴经济体的反对--其中包括中国，迫使德国承担起责任而寻求达成妥协。

这份文件目前在G20成员国中传阅。消息人士称，文件提列了约10条规则，说明“一个运作良好的经济”应如何实施财政、货币和贸易政策。

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