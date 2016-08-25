独家：德国评级机构Scope寻求欧洲央行认可

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月24日 - 德国评级机构Scope称其正在展开谈判，希望成为欧洲央行认可的一家主权信用评级机构，尽管相关要求十分严格，意味着这一过程可能至少要耗时三年。
Scope将成为首家总部位于欧洲大陆，能够为纳入欧洲央行购买计划下资产进行评级的机构。Scope若获得认可，或许对某些苦于维持投资级债信评级的欧元区政府来说，多了一线希望。
Scope执行长Torsten Hinrichs对路透表示，目前标普、穆迪、惠誉和DBRS等评级机构已获得欧洲央行认可，加入这一行列对公司宏图而言至关重要。
“我们正在与欧洲央行展开经常性磋商，由于我们的投资具有战略性且目光长远，相信公司将会及时达到他们的资格标准，”Hinrichs表示。
Scope总部位于柏林，2011年成为一家获欧盟认可的评级机构。该公司刚刚收购德国竞争对手Feri EuroRating，从而获得了一个主权评级分支。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。