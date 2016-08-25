独家：德国评级机构Scope寻求欧洲央行认可

路透伦敦8月24日 - 德国评级机构Scope称其正在展开谈判，希望成为欧洲央行认可的一家主权信用评级机构，尽管相关要求十分严格，意味着这一过程可能至少要耗时三年。

Scope将成为首家总部位于欧洲大陆，能够为纳入欧洲央行购买计划下资产进行评级的机构。Scope若获得认可，或许对某些苦于维持投资级债信评级的欧元区政府来说，多了一线希望。

Scope执行长Torsten Hinrichs对路透表示，目前标普、穆迪、惠誉和DBRS等评级机构已获得欧洲央行认可，加入这一行列对公司宏图而言至关重要。

“我们正在与欧洲央行展开经常性磋商，由于我们的投资具有战略性且目光长远，相信公司将会及时达到他们的资格标准，”Hinrichs表示。

Scope总部位于柏林，2011年成为一家获欧盟认可的评级机构。该公司刚刚收购德国竞争对手Feri EuroRating，从而获得了一个主权评级分支。(完)