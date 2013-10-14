独家：嘉能可与淡水河谷讨论合并加拿大Sudbury镍矿业务--消息

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透伦敦/多伦多10月11日 - 根据知情人士，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)恢复谈判，可能合并双方在加拿大Sudbury的镍开采业务，希望在镍价走下坡之际降低成本。
消息人士说，虽然讨论尚在初期阶段，但引发外界期望这项讨论了很长时间的合并能得以实现。
2006年时，当时在Sudbury地区的矿商鹰桥和Inco原拟合并，当时预料每年产生的综效及可节省的成本约为5.50亿美元。但这两家公司后来分别被斯特拉塔和淡水河谷收购
消息人士说，今年初嘉能可完成并购斯特拉塔之后，在该地区合并业务的讨论再度恢复。而在镍价方面，由于供应过度，镍价今年从1月以来已跌掉约五分之一至四年低位。
不过目前为止，这项讨论还未出现某位消息人士口中所谓的“共识”。
嘉能可-斯特拉塔和淡水河谷对此事均不愿置评。
消息人士说，镍市情况严峻使得双方比以往更可能达成交易。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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