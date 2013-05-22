独家：嘉能可铝业务主管将离职

路透纽约5月21日 - 三名消息人士称，嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)的铝业务负责人Gary Fegel将离开公司。这是大宗商品贸易巨头嘉能可本月完成收购矿产商斯特拉塔之后，离开的首位高层人士。

Fegel的离职令不少人感到意外，因为其职务在数周前刚刚得到确认，而且铝业务是嘉能可与斯特拉塔少数的非重叠业务之一。

消息人士称，他离职的时机选择和原因尚不清楚，而有关继任者人选的讨论正在进行。

一名熟悉公司运营的消息人士称，此时公司执行长格拉森博格正对该业务进行为期三个月的审查。

消息人士还说，Fegel的继任者可能将在今夏任命，届时格拉森博格将基本完成审查。

嘉能可-斯特拉塔的发言人拒绝置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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