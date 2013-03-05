独家：高盛设法规避监管规定 继续从事企业并购业务

记者/Jessica Toonkel/Lauren Tara LaCapra

路透3月4日 - 上周据三位知情消息人士称，高盛(GS.N)正在设法规避一项金融改革监管规定，想继续投资高利润高风险的企业并购业务。

沃克尔规则预计将限制银行投资私募股权基金，但不一定限制正规基金结构以外的私募股权式投资。该法规以前美联储主席沃克尔的名字命名，属于多得-弗兰克金融改革法的一部分。

消息人士称，为了不以私募股基金的方式筹集交易资金，高盛一直在邀集愿意将钱存入私募股权式交易专属账户的客户。他们称，高盛亦会拿出部分自有资金和合伙人资本投入这些账户。

消息人士指出，在这项新计划下，高盛随后将以联合方式进行投资，资金来源包括投资者资金、其自有资本和合伙人资金。

这有别于传统的私募股权基金，传统私募基金的资金来自以正规基金结构邀集的投资者。

“他们的推销说辞与以前一样，‘我们投入了许多自有资金’”一位熟悉高盛这项新业务市场推广的人士称。“他们说，‘我们还在做这项业务。’”

这一新投资方式的细节，比如高盛是否仍通过为管理客户资金而获得费用，以及利润将如何计税等尚不得而知。

高盛发言人Andrea Raphael周一表示，公司不过是在采用其它投资业务所使用用的一种策略，并将之转用于私募股权投资。

“我们认为，这类投资对我们的客户和整体经济来说仍很重要，”Raphael说。“当然，我们也将遵守最后确定的沃克尔规则的所有内容。”

**沃克尔规则**

沃克尔规则旨在限制银行对这类私募股权投资的敞口。这项尚未实施的规则允许金融机构将不超过3%的一级资本投入私募股权基金。根据该规则，银行投入新设私募股权基金的自有资金不得超过基金规模的3%。

该规则的初版似乎还允许银行继续进行私募股权投资，只要这些投资不采取正规基金结构。

美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)等部分大型银行纷纷赶在沃克尔规则实施前撤出私募股权投资领域。但其它一些银行，比如高盛和富国银行(WFC.N)却试图通过一些变通做法至少保留部分私募股权投资业务。

自2010年多德－弗兰克金融改革法案通过后，高盛已关闭自营交易业务，并制定出每个季度逐步退出对冲基金业务的计划，为沃克尔规则做准备。

但消息人士称，高盛也成立了一个由律师、说客和策略师组成的团队专门出谋划策，想尽可能多地保留自营投资业务。

消息人士称，他们的主要观点是，商业银行以及通过信贷基金进行投资等活动，应该得到豁免，不受该规则的约束，或者免于其中部分条款的约束，因为这些活动类似于发放贷款。

**合伙人资金**

截止去年底，高盛的私募股权投资资产占其一级资本的19%，不过不清楚这些资产中有多少存在于私募基金之中。

高盛合伙人资金也投资于其他类型的投资载体中，比如信贷基金。高盛也一直在努力让这些基金免于沃克尔规则的监管。

例如，2012年2月高盛高层在与美联储的会议上声称，信贷基金不应受制于沃尔克规则，因为投资者通常要求基金发起人也投入5%的资金。

上述消息人士之一称，高盛的私募股权和商人银行业务规模庞大且利润可观，其中相当一部分资金来自高盛高层个人，包括首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)。

高盛在押注其在基金之外的投资不会受到沃克尔规则的监管。

此前有消息人士表示，高盛的监管改革小组成员已经向监管当局报告过沃克尔规则可能存在的隐患，他们试图引导美联储和其它有关监管机构以最符合他们利益的方式确定该规则。

一位参加与监管当局会议的消息人士称，官员们似乎接受了高盛的观点，但提醒道，他们也担心银行面临过大的私募股权投资风险。

目前不清楚最终版本的沃尔克规则将在何时推出，而原定时间是在2012年7月。该规则的全面实施或许还要再等几年时间。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜/张涛)

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