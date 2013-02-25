高盛计划最早于本周启动新一轮裁员--消息（更新版）

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透2月25日 - 知情人士周一表示,高盛(GS.N)计划最早将于本周开始新一轮裁员,股票交易部门裁员幅度要大于固定收益交易部门.
高盛通常在每年的这个时候裁撤5%表现最差的雇员.不过一些部门的裁员幅度可能会更大,尤其是股票交易部门,因其成交量和盈利都很疲弱.年内迄今为止,美国主要交易所股票交易量已下降7.2%.
消息人士透露,高盛去年遭受重创的固定收益交易部门,今年交易量有所改善,因此裁员幅度可能会少于5%.裁员规模会否大于高盛以往的5%裁员惯例,目前还不清楚.
"某些领域中的市场活动已加快,我们仍将把重点放在谨慎管理支出并分配资源上,以确保能最好地满足客户需求,并为股东创造良好回报,"公司发言人David Wells说.他拒绝就裁员置评.
本次裁员彰显出,即便华尔街显现出一些复苏迹象,但银行仍寻求通过削减员工数量来增加获利能力.
过去两年以来,高盛已裁员9%,或3,300名雇员.
高盛股价周一下跌4.18%,报每股147.65美元.截至上周五收盘,年内迄今公司股价升21%.(完)
(编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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