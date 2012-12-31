独家： 华为合作伙伴曾企图将惠普电脑设备销往伊朗

路透12月30日 - 多项文件显示,中国华为技术在伊朗的一家主要合作伙伴,在2010年年末提议,向伊朗最大行动系统营运商出售至少价值130万欧元的惠普(Hewlett-Packard)电脑设备,而这些设备属于禁售产品.

华为是全球第二大电讯设备制造商,它的伊朗合作伙伴是一家在香港注册的私人公司.华为表示,华为及其合作伙伴最终都没有向伊朗移动通信公司(MCI)提供惠普产品.但这件事也提供了新的证据,显示中国企业曾经有意协助伊朗躲过贸易制裁.

根据路透所见到的文件,在向MCI提议出售产品的提案中,至少有13页内容注明为"华为机密",并且出现华为的公司标志.华为向路透发表声明,称这是"投标文件",并表示华为"主要当地合作伙伴"之一--Skycom Tech Co Ltd,把这些文件提交给了MCI.

华为声明指出,华为的伊朗业务完全遵守所有相关法令及规范,包括联合国、美国、欧盟的规定,华为亦要求合作伙伴严格遵守相关法令规范.

10月时,路透曾报导,华为在伊朗的另一家合作伙伴,去年企图向伊朗第二大行动系统营运商MTN Irancell出售遭禁运的美国天线设备,但最后遭MTN拒绝.根据这家美国天线制造商CommScope Inc的发言人表示,该公司与华为曾立有协议,规定华为可以在自家的系统内使用CommScope产品.他并称,CommScope致力完全遵守所有美国法律及制裁措施.

华为与惠普也有类似的合作关系.惠普声明称,公司设有严密的控制制度,确保合作伙伴及经销商遵守所有关于系统安全、全球贸易、客户隐私的法律及监管要求,惠普与华为的关系也不例外.

惠普声明并称,惠普的销售合约禁止将惠普产品销往伊朗,并要求遵守美国及其他相关出口法令.

美国政府已多年禁止将电脑设备销往伊朗,以防止伊朗发展核武.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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