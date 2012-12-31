独家： 华为合作伙伴曾企图将惠普电脑设备销往伊朗

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透12月30日 - 多项文件显示,中国华为技术在伊朗的一家主要合作伙伴,在2010年年末提议,向伊朗最大行动系统营运商出售至少价值130万欧元的惠普(Hewlett-Packard)电脑设备,而这些设备属于禁售产品.
华为是全球第二大电讯设备制造商,它的伊朗合作伙伴是一家在香港注册的私人公司.华为表示,华为及其合作伙伴最终都没有向伊朗移动通信公司(MCI)提供惠普产品.但这件事也提供了新的证据,显示中国企业曾经有意协助伊朗躲过贸易制裁.
根据路透所见到的文件,在向MCI提议出售产品的提案中,至少有13页内容注明为"华为机密",并且出现华为的公司标志.华为向路透发表声明,称这是"投标文件",并表示华为"主要当地合作伙伴"之一--Skycom Tech Co Ltd,把这些文件提交给了MCI.
华为声明指出,华为的伊朗业务完全遵守所有相关法令及规范,包括联合国、美国、欧盟的规定,华为亦要求合作伙伴严格遵守相关法令规范.
10月时,路透曾报导,华为在伊朗的另一家合作伙伴,去年企图向伊朗第二大行动系统营运商MTN Irancell出售遭禁运的美国天线设备,但最后遭MTN拒绝.根据这家美国天线制造商CommScope Inc的发言人表示,该公司与华为曾立有协议,规定华为可以在自家的系统内使用CommScope产品.他并称,CommScope致力完全遵守所有美国法律及制裁措施.
华为与惠普也有类似的合作关系.惠普声明称,公司设有严密的控制制度,确保合作伙伴及经销商遵守所有关于系统安全、全球贸易、客户隐私的法律及监管要求,惠普与华为的关系也不例外.
惠普声明并称,惠普的销售合约禁止将惠普产品销往伊朗,并要求遵守美国及其他相关出口法令.
美国政府已多年禁止将电脑设备销往伊朗,以防止伊朗发展核武.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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